Vanemuise teatris esietendub komöödia maailma halvimast lauljast

Jenkins on paradoksaalne nähtus, kes kasutas oma absoluutselt olematut vokaalset talenti valdavalt ooperiaariate esitamiseks. Sellest hoolimata suutis ta eelmise sajandi algupoolel aastakümneid anda menukaid soolokontserte, täites pilgeni kolmetuhandelise istekohaga Carnegie Halli.

"Mida võiks küll kõrva taha panna lavaloost, kus peategelaseks on lauljanna, kes päriselt elanud ja laulnud nii, et kuulaja kõrvad olevat ähvardanud küljest kukkuda? Seda kõike olevat küpses eas daam teinud nii jäägitu pühendumusega, et olnud keeruline aru saada, kas tegu oli hullumeelsusega või geniaalsusega. Kas seda või teist, aga kangekaelne pühendumine ja jäägitu kirg kajavad siiani, tuletamaks meelde, et mistahes unistuste täitumine on võimalik," selgitas lavastaja Sander Pukk Kuressaare teatrist.

Lavastuse kunstnik on Annika Lindemann, valguskunstnik Priidu Adlas Eesti Draamateatrist ning muusikaline kujundaja Ardo Ran Varres.

Lavale astuvad Merle Jääger, Hannes Kaljujärv, Külliki Saldre, Ragne Pekarev, Karol Kuntsel, Marika Barabanštšikova, Jorma Toots või Margus Riimaa.