Swedish House Mafia annab tuleval aastal Eestis Baltikumi ainsa kontserdi

Muusika
Swedish House Mafia
Swedish House Mafia Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

Rootsi tantsumuusika trio Swedish House Mafia annab tuleval aasta 30. mail Tallinna lauluväljakul kontserdi, mis on nende esimene ja ainus kontsert Baltikumis.

"Tegime selle nimel pikalt eeltööd ja on suur rõõm öelda, et võimatu sai võimalikuks – Swedish House Mafia otsustas tulla just Tallinna," ütles kontserdi korraldaja, Monster Musicu tegevjuht Tanel Samm. "Swedish House Mafia on kollektiiv, keda oleme harjunud nägema maailma suurimatel tantsumuusika festivalidel: Coachella, Tomorrowland ja Ultra Miami. 30. mail saab Tallinnast üheks õhtuks Baltikumi tantsumuusika pealinn. See on kogu Baltikumi publiku jaoks erakordne võimalus kogeda midagi, mida siinkandis varem nähtud pole."

Triosse Swedish House Mafia kuuluvad Axwell, Sebastian Ingrosso ja Steve Angello, kes alustasid koostööd 2007. aastal. 2010. aastal ilmunud singel "One (Your Name)" koos Pharrell Williamsiga tõi neile ülemaailmse tuntuse, järgnesid hitid "Save The World", "Greyhound", "Miami 2 Ibiza" ja "Don't You Worry Child". Nad on olnud peaesinejad sellistel festivalidel nagu Coachella, Ultra Miami, Tomorrowland ja Creamfields.

Tänavu aasta alguses teatas Swedish House Mafia oma karjääri uuest etapist nimega "Phase 3.0", mille eesmärk on tuua lavale täiesti uus heli- ja visuaalmaailm.

Kontserdi piletid tulevad müügile novembri alguses.

Toimetaja: Kaspar Viilup

