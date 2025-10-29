X!

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

"Lühhike öppetus Eesti kultuurist" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Sel reedel alustab ETV eetris uus saatesari "Lühhike öppetus Eesti kultuurist", millega algas töö juba neli aastat tagasi. Mahukas ja kõrge eelarvega sari võib jääda lähiajal viimaseks sellesarnaseks ERR-i eetris.

Värske kultuurisarja meeskond on suures osas sama, kes tegid möödunud aastal neli filmi- ja teleauhinda võitnud sarja "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu". Sel korral on aga mahud veel suuremad, kokku on tehtud üle 150 intervjuu ligi 70 võttepäeva jooksul.

Saate toimetaja Tauno Vahter selgitas, et seekord räägivad nad kõigest sellest, mis jääb väljaspoole sõdasid ja muid hädasid, mis võtavad Eesti ajalookäsituses alati suure tüki enda alla. Tema sõnul saab ka nalja, vahel isegi lolli nalja, kogu Eesti kultuuri nad saatesse ei proovinudki ära mahutada.

"Ega me ei saa seda loota, et iga viimane kui nimi on ära mainitud, see ei ole entsüklopeedia ega telefoniraamat, aga eesmärk on selline, et kui inimene selle ära vaatab, siis ta võiks saada üsna hea arusaama sellest, millised on Eesti kultuuri läbivad loogilised nähtused, kust üks või teine asi tuleb ning kust need on välja kasvanud," mainis Vahter.

ERR-i juhatuse liige Toomas Luhats ütles, et kuigi see sari toob Eesti kultuuri piltlikult öeldes muuseumitest välja ja on seetõttu äärmiselt oluline, siis tingimustes, kus ERR-il pole raha isegi olümpiamängude üle kandmiseks, on ka niivõrd suurejooneliste telesarjade tegemine tulevikus väga suure kahtluse all.

"Selliseid projekte Eesti Rahvusringhäälingul tänase seisuga enam võimalust teha ei ole, see on väga kurb koht, kus me oleme ja tegelikult küsiksingi, kas me tahame siin olla või kuhu me siit edasi läheme," tõdes ta ja lisas, et olukorras, kus Leedu rahvusringhäälingu eelarve on 90 miljonit eurot, Lätil 75 miljonit eurot ja Eestil 43 miljonit eurot, näitab see lihtsalt riigi prioriteete. "Mul on lihtsalt kurb, et meie riigi prioriteedid on sellised."

"Lühhike öppetus Eesti kultuurist" on ETV eetris reede õhtuti, tuleva aasta alguses jõuab vaatajate ette ka sarja teine hooaeg.

