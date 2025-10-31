Vaata enne tele-eetrit: Marko Reikop maitseb uues kultuurisaates jurssi

Iga kultuuri – nii ka Eesti kultuuri – oluline osa on söök. Nagu Märt Pius ka saates ütles, on eestlased vanadele toitudele pannud nii ahvatlevad ja hõrgud nimed, et kes neid siis süüa ei tahaks: näiteks kört, rokk, kaerakile ja jurss, neist viimast nad aga saates proovisidki.

Wicca peakokk Angelica Udeküll polnud jursi-nimelisest roast esiti kuulnudki, kuid peale kiiret uurimistööd selgus, et tegu on kanepitambiga. Tänapäevases võtmes midagi hummuse-laadset.

Saatetegijad jagasid ka retsepti jursi valmistamiseks. Selleks, et aega säästa, soetage röstitud kanepiseemned poest, rasvaks kasutage head Eesti võid ja sibul on parim Peipsi äärest. Moodsat aega on patt eirata, nii et uhmerdamise asemel võtke appi tavalise blenderi. Laske seal sees kõik koostisosad ühtlaseks massiks ja kui see jääb liiga paks, kallake sekka törts vett. Vana eestlane ehk maitsestamisega nii palju vaeva ei näinud, aga soola ja pipart kulub üsna palju.

Jursi peale ütles maitsma kutsutud Marko Reikop, et see on paras jama. Sestap pressis Angelica Udeküll jursi sisse pisut laimi ja lisas näpuotsatäie tšillit ning tulemus sai hea, mis sobib eriti hästi krõbeda leivaga.

Kultuurisaade "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" on ETV eetris reedeti kell 20.00.