Heino Kaljuste nimelised stipendiumid pälvisid Ingrid Kõrvits ja Ingrid Orumaa

Ingrid Kõrvits on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli ning Tallinna Riikliku Konservatooriumi koorijuhtimise erialal. Ta on kooristuudio Ellerhein kunstiline juht ning tütarlastekoori dirigent. Lisaks töötab ta Tallinna Muusika- ja Balletikoolis laste- ja neidudekoori dirigendi, koorijuhtimise eriala õpetaja ning koorijuhtimise juhtõpetajana. Alates 2002. aastast on Ingrid Kõrvits olnud Eesti laulupidude üldjuht, 2025. aasta laulupeol "Iseoma" juhatas ta valiknaiskoore.

Ingrid Kõrvits peab oluliseks koorimuusika ja kooridirigeerimise edendamist Eestis. Tema endiste õpilaste hulgas on mitmeid tänaseks edukaid noori dirigente, oma kooridega on ta saavutanud arvukalt auhinnalisi kohti ning dirigendipreemiaid rahvusvahelistel konkurssidel. Kõrvits on tutvustanud eesti koorimuusikat rahvusvahelistel muusikasündmustel ning tema dirigeerimisel on ilmunud viis CD-plaati.

2010. ja 2016. aastal omistas Eesti Kooriühing Ingrid Kõrvitsale aasta dirigendi tiitli. 2005. aastal pälvis ta Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali ning 2010. ja 2023. aastal Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia.

Ingrid Orumaa on omandanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikapedagoogika koorimuusika suunal bakalaureusekraadi ning õpib hetkel muusikaõpetaja magistrantuuris I kursusel. Ülikooliõpingute kõrvalt on Ingrid juba aktiivne muusikaõpetaja ja koorijuht. Hetkel töötab ta kolmandat õppeaastat Rahumäe Põhikoolis muusikaõpetajana, kus juhatab ka 1. klassi mudilaskoori, 2.-4. klassi mudilaskoori ning 2.-6. klassi poistekoori. Paralleelselt kooli ja õpetajatöö kõrvalt töötab ta Rae Kammerkoori ja meeskooriga "Põhjahääl".

Ingrid Orumaa peab oma töös muusikaõpetajana oluliseks õpilaste laulmisharjumuste ja -oskuste arendamist ning koolikooride olemasolu säilitamist meie üldhariduskoolides. Tema muusikaõpingud algasid Tallinna Muusikakeskkoolis, kus muusikaõpe põhines relatiivsel noodisüsteemil. "Tänaseks olen veendunud, et JO-LE-MI süsteem on üks ainuõigemaid ja töötavamaid vahendeid muusika õpetamisel ja ettekandmisel, mille rakendamist kasutan järjepidevalt ning süsteemselt ka muusikaõpetuses," on Orumaa kirjutanud.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Heino Kaljuste sihtfond loodi 2000. aastal Heino Kaljuste perekonna, Eesti Muusikaõpetajate Liidu ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia poolt.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fondi Heino Kaljuste nimeline stipendium anti välja esimest korda. Allfond on asutatud ja rahastatud EMTA koolimuusika eriala vilistlaste, praeguste õppejõudude ning Heino Kaljuste omaaegsete kolleegide ja õpilaste poolt.