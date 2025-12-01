Suvise Kikumu kõrval toimub Jänedal tuleval aastal ka talvefestival

Tuleva aasta juulis toimub Jänedal teist korda neljapäevane festival Kikumu, 20. ja 21. veebruaril toimub aga esmakordselt Jäneda õppekeskuses ja selle ümbruses ka kahepäevane talvefestival Kikumu Talv.

Suvise Kikumuu esimeste väljakuulutatud artistide hulgas on briti acid house'i legend A Guy Called Gerald, Londoni jazz fusion artist Divine Earth ning ka möödunud aastal festivalil esinenud briti DJ Gilles Peterson. Kokku kõlab muusikat seitsmel laval.

Kodumaistest artistidest on välja kuulutatud Kirke Karja koos Taani kitarristi Teis Semeyga, Paide indie-bänd Ans. Andur, noorte kunstnike performance-kollektiiv Ants1, äsja uue albumiga välja tulnud Meisterjaan koos Normaalsete Inimeste Klubiga ning psühhedeelse jazz'i viisik Wrupk Urei. Lisaks astuvad üles Roma Vjazemski, Andres Lõo, Kiwanoid, Wondering O ja Djerro, DJ-kavadega astuvad rahva ette Afro Chill, Haigla Pidu, Club Rats ja Mutant Disco.

Filmisõpradele toob Püha Sõprus valiku kultusfilme ning värsket programmi Sundance'i ja Cannes'i festivalidelt. Kunstiprogrammis kohtuvad Eesti vanema ja noorema põlvkonna loojad koos rahvusvaheliste külalistega, kohal on mitmed galeriid oma väljapanekutega ja näha saab muuhulgas Matthew Barney "Cremaster Cycle" filme.

Talvise Kikumu kahepäevane programm ühendab muusika, talisportliku melu ja modernistliku arhitektuuri. Festivalil astuvad üles saksa tech house duo Booka Shade, Gram-Of-Fun, Ajukaja ja Mart Avi, Boipepperoni DJ setiga ning Mava & Nebukat. Päevane programm pakub talviseid tegevusi Nelijärvel ja Valgehobusemäel, kus saab suusatada, kelgutada, osaleda talvisel safaril ja niie dasi. Õhtused programmid toimuvad Jäneda õppekeskuses.

Nii suvine kui talvine festival toimuvad 1975. aastal ehitatud Valve Pormeistri projekteeritud Jäneda õppekeskuses, suvel avatakse külastajatele ka Jäneda mõisa 1915. aastal valminud peahoone.