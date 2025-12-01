X!

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

Kultuuripoliitika
Foto: Grete Isabel Huik
Kultuuripoliitika

Kultuuriajakirjanduse roll on pakkuda ühiskonnale sisulist ja mõtestatud arutelu, seda oleks ekslik pidada meelelahutuseks ja pelgalt pehmeks sisuks, rääkis sotsiaalteadlane Marju Lauristin Vikerraadio saates "Meediatund".

"Kultuuriajakirjandus on kogu kultuuri arengu jaoks vajalik keskkond," rääkis Lauristin. "Kui seda ei ole, siis kunstiline kultuur ei arene, tema tipud ei tõuse ning siis ei tunne kultuuriinimesed oma keelekeskkonnas end asjalistena."

Raamatuaastal tehtud uuringuga "Eestlane loeb 2025" analüüsisid Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadlased kultuuriajakirjanduse auditooriumi. Lauristini sõnul ei andnud uuring kinnitust aeg-ajalt kõlavale kartusele, et kultuuripublik väheneb, keegi enam ei loe ning eriti noored on ainult sotsiaalmeedias. "Kultuuriajakirjanduse jälgijate osakaal on stabiilne ning mõne väljaande ja kultuurikanali puhul on nooremate huvi isegi tõusnud," sedastas Lauristin.

Kultuurisaadete roll ERR-is

ERR-i kultuurisaadete vaatajas- ja kuulajaskond on Lauristini hinnangul mitmekesine. Kuigi noored ei jälgi lineaarset ringhäälingut endisel määral, jõuavad mitmed formaadid siiski ka nendeni.

Noorte jaoks on huvitavad saated, kus on vestlused kultuuritegelaste ja ajaloolastega, mis loob osaluse selles jutuajamises. "Eesti kultuuriloo ja ajalooga seotud saated on jätkuvalt populaarsed," tõdes Lauristin. Püsiv kultuuriajakirjanduse jälgija hindab kõrgelt mitmes saates pakutavat süvenemisvõimalust.

Lauristini sõnul on pidevalt erinevaid kultuuriväljaandeid jälgivaid inimesi 70 000 kuni 80 000, aga lisades sagedasti jälgijad, on see kokku umbkaudu 140 000 inimest.  

"Usaldus kultuuriajakirjanduse vastu püsib kõrge, sama kehtib ERR-i kohta laiemalt," rääkis Lauristin. "Kultuuriga seotud inimeste ja kultuuripubliku jaoks on väga tähtis arukas, asjatundlik, tasakaalukas, rahulik, aga samas mõtlev ja ka tõesti kriitiline arutelu," tõdes ta.

Raamatuaasta uuringu "Eestlane loeb 2025" kultuuriajakirjanduse osa lõpparuanne valmib aasta lõpuks.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Meediatund", saatejuht Tarmu Tammerk

Samal teemal

"Plekktrumm"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

14:49

Rekordeid purustanud "Zootropolis 2" tegi Eesti kinolevis aasta teise tulemuse

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

11:39

Minu elu muutnud raamat | Sandra Saar ja "Kuu teine pool" ning "Peenar"

11:26

Suvise Kikumu kõrval toimub Jänedal tuleval aastal ka talvefestival

10:09

Lembit Peterson: liigun Pansoga sama laine peal, aga teise kogemusega

10:07

"Fränk" võitis India rahvusvahelisel filmifestivalil parima debüütfilmi auhinna

09:18

Arvustus. Veiko Tubina "Murdepunkt" usaldab vaikust sõnade vahel

09:06

Keeleminutid. Lõimitud aine- ja keeleõpe pole pelgalt metoodika, vaid võti võrdsete võimalusteni

30.11

Panso preemia pälvis sel aastal näitlejatudeng Alex Paul Pukk

30.11

Arvustus. Rohkem hullumeelsust, palun!

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.11

Galerii: Tallinnas Niguliste muuseumis süüdati jõulukuusel tuled

30.11

Panso preemia pälvis sel aastal näitlejatudeng Alex Paul Pukk

29.11

Suri näitekirjanik Tom Stoppard

30.11

Eeva Mägi: selleks, et luua korda ja hakata lugu jutustama, peab kõigepealt olema ürgkaos

29.11

Režissöör Mstõslav Tšernov: Ukrainas on igaühe telefoniraamat väike kalmistu

30.11

Arvustus. Rohkem hullumeelsust, palun!

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

30.11

Ülevaade. Suveteater 2025: gesamtkunstwerk, rahvuspoliitilisus ja stambid

29.11

Arvustus. Päikesekuninganna unistuste aaria kullavihma hiilguses

28.11

Galerii: iga-aastane piparkooginäitus seikleb armastuse radadel

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo