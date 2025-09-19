Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis Sveta Grigorjeva

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia žürii liikme Marju Lauristini sõnul ei karda Sveta Grigorjeva kriitikat ega esitada ebapopulaarseid arvamusi, ta seisab alati autorite ja kultuuritegijate eest ka siis, kui temast endast saab seetõttu "märklaud". "Sveta on Eesti kaasaegse kultuuri südametunnistus ja mõtestaja, kes toob esile kultuuris ja ühiskonnas olulise ja suudab kõnetada mitmeid põlvkondi, ka väga valjult kui vaja."

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja žüriisse kuuluvad Marju Lauristin, Arne Merilai, Brita Melts ja Ragne Kõuts-Klemm.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia on mõeldud Eesti kultuurimeedias ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

Preemiale võivad kandidaate üles seda nii kultuuriväljaannete toimetused, autorid ise kui ka Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed. Preemia suuruseks on 1000 eurot ja seda makstakse välja Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondist.

Varasemalt on Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvinud Maarja Vaino ja Mart Juur (2024), Igor Kotjuh (2023), Jaan Tootsen (2022), Rein Veidemann (2021), Aivar Kull ja Henri Kõiv (2020), Joonas Hellerma (2019).