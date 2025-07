Kultuuri kodu | Mälukirjanik Ene Mihkelson

Ene Mihkelson oli mälukirjanik. Tema romaanides on seda, mida kindlalt teatakse, seda, mida üldse ei mäletata, ja sedagi, mida keegi küll mäletab, aga ei taha rääkida.

"Ega mina ainus ei ole, kes seda mäletab. Juhuslikult oskan ma natukene kirjutada. Mina sain paberile seda panna. Inimeste mälus läheb see ju põlvest põlve edasi. Ei, midagi ei kao. Kõik jääb tõesti kusagile alles ja selline fraas ei olegi kirjandus," on Mihkelson öelnud.

Kuna Mihkelson on nii keeruline ja sügav, siis ilmselt hakkasid tsensuuril ajud kärssama ja nii saigi aastal 1978 ilmuda tema esimene luulekogu "Selle talve laused", kus on read:

"Külm raksub metsades

tulistatakse vahetpidamata

öösiti hauguvad koerad

pauguvad uksed

ikka veel telefoniputka

üksikkongis"

Mihkelsonilt on küsitud, kas ta saab veel keerulisemalt kirjutada ning ta on vastanud: "Ma ei saa keerulisemalt, kui keeruline on, ja lihtsama põhjused on needsamad. Mitu elulugu olen rääkinud, mitu suguvõsa olen kuulajaisse sisendanud. Kui üks neist oleks õige, oleksin kadunud. Valitseks see suguvõsa, see mina, kelle aeg on tänaseks valmis."

*

Lühiklippide sarja režissöör on Erle Veber, tekste kirjutab Urmas Vadi ja loeb Marika Vaarik, arhiivis toimetab Ruth Alaküla, kaamerat juhib Manuel Mägi ning mikrofoni hoiab Mart Kessel-Otsa.