X!

Liimets: Läti ja Leedu on meist filmitööstuse mõttes mitu sammu ette läinud

Film
Foto: Klassikaraadio
Film

Filmikriitik Andrei Liimets ütles Klassikaraadio saates "Delta", et globaalsel kinoturul on üha suurem roll Hiinal, Indial ja Koreal ning Ameerika peavool pole enam see, mis üldist maitset peamiselt kujundab.

Andrei Liimetsa ja Tõnu Karjatse sõnul on aasta lõpus raske öelda, kas filmiaasta oli hea või ei. "Filmiajalugu on näidanud, et need paremad asjad või need, mis kõikidele midagi tähendavad, ei pruugi kohe esile kerkida," rääkis Karjatse. Vahel on vaja aastat või lausa kümmet, et saada aru, et mingi film defineeris mingit ajajärku, autorit või pööret. Sel aastal pole Liimetsa meelest ühte suurt tähtteost olnud.

"Ma olen olnud väga optimistlik ja positiivne Eesti filmi arengu suhtes viimased 15 aastat. Iga aastaga läheb Eesti film rikkalikumaks ja paremaks," sõnas Liimets. Eesti filmidest on sel aastal ette näidata mitu edulugu. "Fränk" sai kinodes 100 000 vaatajat ja sellest sai kultuurifenomen. "Pikad paberid" kerkis paljude jaoks kaasaja tugevaimaks Eesti filmiks.

Rahvusvahelise konkurentsi kontekstis ei ole aga Eesti filmidel erilist edu. "Läti ja Leedu on meist filmitööstuse ja konkreetsete edulugude mõttes mitu sammu ette läinud," tõdes Liimets ja lisas, et suurprojekte filmitakse Eesti asemel seal. Tänavu on ka Läti film "Jumala koer" kahele Euroopa filmiauhinnale nomineeritud, aga ükski Eesti film mitte. PÖFFi näidatud saak annab aga Karjatsele lootust, et sealt võib tulla veel lugusid, mis kõnetavad laiemat publikut. Eesti ongi filmiturgudel väljas koos Läti ja Leeduga. "Kui me oskame ennast hästi müüa ja turundada, siis pööratakse ka meile tähelepanu," sõnas Karjatse.

Liimets arvab, et "Fränki" edu võti on heas turunduses. Film oli väga nähtaval sotsiaalmeedias ja sealt leiti sihitud reklaamide kaudu üles noored, kellele film võiks korda minna. Selle tulemusel said filmi noortest näitlejatest üleöö tohutud staarid. "Paljud teised filmid, mis on sama head või mõnel juhul isegi tugevamad või omanäolisemad, ei leia oma publikut üles, kuna ei suudeta tabada inimesele põhjust, miks piletiraha ja aeg filmi alla panna," sõnas ta.

Rahvusvahelises kinokassas on 2025. aasta edukaim film Hiina animatsioon "Ne Zha 2", mis tõi üle maailma sisse kaks miljardit dollarit, selle tulemuse on film ka läbi aegade kassaedu TOP5 hulgas. "See näitab, kui suur osa filmimaailma raskusest on liikunud Hollywoodist eemale," sõnas Liimets. India, Hiina ja Korea filmitööstustel on viimasel ajal aina suurem mõju. Ka Netflixi selle aasta vaadatuim film on "K-Pop Demon Hunters". "Ma ei ole kindel, et ma kõigi nende trendidega nii kursis olen, et ma oskaks neid üldistusi nii hästi teha. Me teeme neid sageli sellise otsast vananeva vaatamiskogemuse pealt. Ameerika turg ja mainstream ei ole enam need, mis seda üldist maitset peamiselt kujundavad," rääkis Liimets.

Suur osa praegu kinos näidatavatest filmidest on järjefilmid, eellood ja frantsiiside osad. Tänavuse aasta ühed räägitumad linalood "Patused", "Üks võitlus teise järel ja "Relvad" on näited, kus autorlavastajale on antud palju raha ning kassas põrumise asemel on nad jõudnud väga hea tulemuseni, mis on Liimetsa jaoks lootustandev märk, et publik tahab endiselt värskeid ja originaalseid autorinägemusi. "Pidev järgede tootmine on nagu enda tabureti jalgade saagimine, lühikeses perspektiivis toob see kindlasti kasumit, aga tekitab kogu aeg pidevat väsimust, et sa tead, mida vaatama lähed. Lõpuks kahandab see kino relevantsust igasuguse muu meelelahutuse kõrval," nentis Liimets.

Järgmisest aastast ootab Karjatse Veiko Õunpuu "Serafimat" ning Liimets "Meie Erikat", mis panevad inimesi loodetavasti mõneks ajaks jälle Eesti filmist rääkima. Liimetsa soov on, et autorid ja rahastajad mõtleks vabamalt ning usaldaks autorite nägemust. Rahvusvahelises plaanis pääsevad lõpuks nähtavale just teistest eristuvad filmid. Ta loodab, et Eesti filmitegijatel tekib julgust, pealehakkamist ja ambitsiooni rääkida meie oma veidraid lugusid.

Toimetaja: Eneken Rätsep

Allikas: ''Delta'', saatejuht Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

12:13

Klassikaraadio peatoimetajana alustab uuel aastal Miina Pärn

12:02

Kuldse Kiisa auhinna pälvis Elen Lotman

11:41

Galerii: Juhan Liivi muuseumi uus püsinäitus avab luuletaja omailma

10:55

Flow festivalil esinevad tuleval aastal PinkPantheress, Clipse ja Nick Cave

10:10

Sinefiil | Brasiilia revolutsionäärid, Ukraina sõdalased ja Prantsuse kinoanarhistid

10:06

Mängufilmi "Täiuslikud võõrad" kodumaine versioon jõuab kinodesse jaanuaris

09:45

Üle pika aja Eestis esinev Aile Asszonyi: soolokontserdid on minu jaoks täiesti teisest maailmast

09:41

Jarmo Reha: olen pärast "Mo Papat" teine inimene

09:05

Arvustus. Plixide loomingu kõige lahedam omadus on prii elurõõm

08:25

Liimets: Läti ja Leedu on meist filmitööstuse mõttes mitu sammu ette läinud

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.12

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

02.12

Kairi Look: meil on rikkalik pinnas, et kirjutada maailmale just enda lugu

02.12

Järgmisel kolmel aastal saavad kirjanikupalka Grigorjeva, Aalmann, Allik, Parve ja Viiding

30.11

Panso preemia pälvis sel aastal näitlejatudeng Alex Paul Pukk

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

02.12

Erika Salumäest rääkiv mängufilm jõuab kinodesse tuleva aasta veebruaris

01.12

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

02.12

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

01.12

Ajaloomuuseumi uuel näitusel kohtuvad haruldased peeglid ja Liisi Eesmaa kleidid

30.11

Galerii: Tallinnas Niguliste muuseumis süüdati jõulukuusel tuled

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo