X!

Galerii: Pelgulinna koolis avati Enn Põldroosi seinapannoo

Kunst
Enn Põldroosi pannoo
Vaata galeriid
29 pilti
Kunst

Tallinna Pelgulinna koolis avati Eesti kunstiakadeemia restaureerimistudengite ja kooli õpilaste poolt taastatud Enn Põldroosi 1961. aastal valminud seinapannoo "Elurõõm".

Pelgulinna kooli juhi Tõnu Piiburi sõnul oli Pelgulinna keskkooli arhitekt Udo Ivask 1961. aastal kutsunud oma hea sõbra Enn Põldroosi kooli ettekotta ja öelnud, et kuna see on liiga tühi, võiks kunstnik sinna midagi teha.

"Põldroos oligi maja ümber leiduvast ehitusprahist ja maa materjalist loonud siia seina peale sellise pannoo, mille kohta ta ise ütles, et siin ei ole mitte ühtegi grammi nõukogude kunsti," ütles Piibur.

Secco tehnikas pannoo valmis kohapeal ja selle tegi koolijuhi sõnul Põldroos ise.

Pannoo taastamisega tegelesid kunstiakadeemia teise kursuse tudengid ning kaasa lõid ka Pelgulinna kooli õpilased.

"Ma võtsin ühel koolialguse päeval südame rindu, helistasin Enn Põldroosile ja küsisin, kas ta mäletab seda teost ja mis selle idee on ja mis selle nimi on ja siis telefoni teel otsustas Enn Põldroos panna selle nimeks "Elurõõm"," sõnas Piibur.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

10:02

Ukraina režissöör Sergei Loznitsa: inimesi ei saa karistada passi või emakeele, vaid ainult tegude eest

10:00

Eesti Keelpillimängijate Konkursi võitis Triinu Piirsalu

09:48

Galerii: Pelgulinna koolis avati Enn Põldroosi seinapannoo

09:32

A-Galeriis avatud ehtekunsti aastanäitus keskendub väärtustele

09:22

Ülevaade. Milline on Eesti koht Euroopa nüüdismuusika maastikul?

05.12

Kuraator Tamara Luuk: kui meid maha ei lööda, on meie suurim väljakutse AI

05.12

Kumu avaldas monograafia ja näituse 19. sajandi viljakast kunstnikust

05.12

Armin Van Buuren esineb tuleval aastal Tallinna lauluväljakul

05.12

Erki Laur David Lynchi elulooraamatust: kunstnik on surematu siis, kui ta teeb eluajal elavat kunsti

05.12

Martti Helde mängufilm "Hõbevalge" on leidnud partnerid Soomest, Rootsist ja Lätist

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

05.12

Suri Eesti Kunstiakadeemia kauaaegne õppejõud, disainer Maarja Mõtus

05.12

Édouard Louis' looming tuuakse draamateatris esimest korda Eesti lavale

05.12

Uue muusika reede: Flea, Disclosure, Emily J, Guns N' Roses, Blix

04.12

Kaur Riismaa: tegeleme väikeste asjadega, aga ei pane suurt pilti enam tähele

05.12

Uue nimega Underi ja Tuglase Kirjandusinstituut paneb rõhku kirjandusteadusele

05.12

Martti Helde mängufilm "Hõbevalge" on leidnud partnerid Soomest, Rootsist ja Lätist

05.12

Karl Birnbaum: mulle meeldib Von Krahli puhul see, et me oleme kõik noored

04.12

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

05.12

Sinijärve raamatusoovitused: "Kui kõmiseb kõu" läheb peale igas vanuses lugejatele

05.12

Armin Van Buuren esineb tuleval aastal Tallinna lauluväljakul

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo