Galerii: Pelgulinna koolis avati Enn Põldroosi seinapannoo

Pelgulinna kooli juhi Tõnu Piiburi sõnul oli Pelgulinna keskkooli arhitekt Udo Ivask 1961. aastal kutsunud oma hea sõbra Enn Põldroosi kooli ettekotta ja öelnud, et kuna see on liiga tühi, võiks kunstnik sinna midagi teha.

"Põldroos oligi maja ümber leiduvast ehitusprahist ja maa materjalist loonud siia seina peale sellise pannoo, mille kohta ta ise ütles, et siin ei ole mitte ühtegi grammi nõukogude kunsti," ütles Piibur.

Secco tehnikas pannoo valmis kohapeal ja selle tegi koolijuhi sõnul Põldroos ise.

Pannoo taastamisega tegelesid kunstiakadeemia teise kursuse tudengid ning kaasa lõid ka Pelgulinna kooli õpilased.

"Ma võtsin ühel koolialguse päeval südame rindu, helistasin Enn Põldroosile ja küsisin, kas ta mäletab seda teost ja mis selle idee on ja mis selle nimi on ja siis telefoni teel otsustas Enn Põldroos panna selle nimeks "Elurõõm"," sõnas Piibur.