Piip ja Tuut Teatris jõuab lavale Kadri Hinrikuse "Taks ja Dogi" raamatusari

Teater
Foto: Piip ja Tuut Teater
11. detsembril esietendub Piip ja Tuut Teatris lavastus "Taks, Dogi ja teised", mis põhineb samanimelisel Kadri Hinrikuse raamatusarjal.

Kadri Hinrikuse esimene "Taks ja Dogi" raamat ilmus 2020. aastal, nüüd on lugejate ette jõudnud kokku kolm teost. Lasteraamatute sarja toob lavalaudadele noor koreograaf Lisette Taube, kelle jaoks on tegu ka BFM-i koreograafia õppekava 4. kursuse diplomilavastusega.

Kuivõrd loo keskmes on kaks koera, kes teevad muuhulgas igapäevaselt ka koerustükke, siis saigi selle materjali lavale toomise kõige suuremaks katsumuseks nii-öelda koerlikkuse üles leidmine. "Kuna tegelased on koerad, siis otsisime hästi palju mängulisist ja üleüldiselt tantsude puhul tuleb vaadata sinna sisse, mida see tants peab rääkima ja liigutustega edasi andma," ütles Taube.

Näitlejate jaoks on "Taks, Dogi ja teised" ka omaette katsumus, kuna koreograafi käe all valmivas lavastuses on suur roll ka füüsilise või tantsuteatri elementidel. Näitleja Mari Anton kinnitas, et kuna näitleja ja koreograafia töökeel on tihti erinev, siis sarnase arusaamani jõudmine võttis veidi aega. "Kui tavaliselt minnakse kirjutuslaua taha lugema ja analüüsima, siis me alustasime füüsilise poolega, otsisime igale koerale, kes meil laval on, võimalikult erinevaid liikumismaneere."

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

