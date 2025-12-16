Dokfilm "Kaarel Kurismaa. Ajatuse piirid" võitis auhinna Praha Silver Screen filmifestivalil

Režissöör Aljona Suržikova dokfilm "Kaarel Kurismaa: Ajatuse piirid" uurib eesti heli- ja kineetilise kunsti pioneeri Kaarel Kurismaa loomingut ja filosoofiat. Žürii tunnustas filmi sügavuse ja visuaalse keele eest, mis tabab Kurismaa teoste ajatut olemust.

Silver Screen filmifestivali missioon on leida ja toetada uusi kinohääli, pakkudes platvormi julgetele ja loomingulistele väljendustele. Festivalil linastuvad nii dokumentaalid kui ka eksperimentaalsete lühifilmid

"Kaarel Kurismaa on uskumatult tore inimene, huvitav ja väga mitmekülgne kunstnik. Hea meel, et tema looming meeldib inimestele üle maailma. Olen väga tänulik meie koostöö eest ja meie head suhted kestavad ka tänapäeval. Iga uue auhinna puhul saame kokku, joome kohvi ja arutleme kunsti ja elu üle. Filmid on nagu linnud – sa teed selle valmis ja siis ta lendab oma elu," ütles Suržikova.

Filmi näidatakse tuleva aasta veebruaris Indias Saath Jiyo Foundation rahvusvahelisel filmifestivalil.