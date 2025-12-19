X!

Tallinna teletornist saab kaasaegse meedia ja elamuskeskus Meediatorn

Muuseumid
Tallinna teletorn.
Tallinna teletorn. Autor/allikas: Martin Dremljuga/ERR
Muuseumid

Teletornist saab kaasaegse meedia ja elamuskeskuseks Meediatorn. Kontseptsiooni elluviimiseks muudab SA Tallinna Teletorni nõukogu Teletorni juhatuse kaheliikmeliseks. Jüri Kriisemanni kõrval saab teiseks juhatuse liikmeks Kertu Saks.

SA Tallinna Teletorn hakkab Meediatornis peatselt pakkuma näituseid, programme ja sündmuseid, mis ühendavad Eesti meedia ajaloo ja tuleviku ning televisiooni ja raadiopärandi teemad digikultuuri ja kaasaegse meediaga.

Torni fookusteemadeks saavad nii Eesti edulood, keskendumine noortele ja tulevikule, digimeedia, tehnoloogia, televisioon, raadio, ajakirjandus, meediapädevus, digimeedia ohud kui ka küberturvalisus.

SA Tallinna Teletorni nõukogu otsustas tõsta sihtasutuse juhatuse liikmete arvu ning alates 2026. aasta 1. jaanuarist on tornil kaks juhatuse liiget. Teletorni kui elamuskeskuse tänaste ülesannete juhtimisega jätkab senine juhatuse liige, Teletorni juhataja Jüri Kriisemann. Meediatorni kontseptsiooni arenduse, näituste, programmide ja koostööprojektide eest vastutava juhatuse liikmena alustab Kertu Saks.

Saks on varem juhtinud Energia avastuskeskust, Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Rahva muusemi. Viimased üheksa aastat on Saks olnud tegev teletorni nõukogus.

"Hea meel on alustada taas külastuskeskkonna arendamise ja näituse loomisega. Näen Meediatorni kontseptsiooni rakendudes suurt potentsiaali teha koostööd nii Eesti meediamajade, tele- ja raadiokanalite, kaasaegse meedia tootjate, tehnoloogia ja IT sektori, ülikoolide ja koolide, saatkondade, muuseumide, ministeeriumide kui Tallinna linnaga," rääkis Saks.

SA Tallinna Teletorni asutajaks on AS Levira. "Meediatehnoloogia ettevõte AS Levira tähistas sel aastal 70 juubelit. See, et teletorn hakkab keskenduma meediavaldkonnale, on õige just praegu, sest Eesti Rahvusringhääling saab järgmisel aastal 100 aastaseks. Tahame seda vääriliselt tähistada," ütles AS Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.

Eesti Rahvusringhäälingu 100. sünnipäeva tuules valmib Meediatornis ka näitus "Siin Tallinn! Sajand Eetris".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

