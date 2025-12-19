Järgmisel aastal toimuva Dreamscape festivali peaesineja on µ-Ziq

µ-Ziqi nime all tegutseva Mike Paradinas'e varane looming ilmus plaadifirma Rephlex alt koostöös Aphex Twin'iga. Sellest sündis 1996. aastal ühisprojekt Mike & Rich, mille alt ilmus album "Expert Knob Twiddlers".

Paradinas on tuuritanud ka koos Björkiga ning rajas 1995. aastal plaadifirma Planet Mu, mis tähistas tänavu oma 30. tegutsemisaastat. Planet Mu on välja andnud näiteks Venetian Snaresi, Luke Viberti, Leafcutter John'i, Ital Tek'i ja paljude teiste albumeid.

Dreamscape on eksperimentaalse heli- ja visuaalkunsti festival, mis keskendub kaasaegse elektroonilise muusika, meediakunsti ja interdistsiplinaarsete praktikate kokkupuutepunktidele. Dreamscape 2026 toimub 13. ja 14. märtsil Paavli Kultuurivabrikus. Festivali kava hõlmab kahte klubiööd, kontserdiõhtut, visuaal- ja kunstiprogrammi ning töötubasid.

Varasematel festivalidel on esinenud Croatian Amor, Barker, Maria Faust, Music For Your Plants, Gregor Kulla jt.