Dreamscape festivali järelpeol astub üles Londoni tšellist ja helilooja Jo Quail

Jo Quail
Jo Quail Autor/allikas: Chantik
Festivali Dreamscape 2026 programm lõpeb pühapäevase järelpeoga, mille peaesineja on Londonis tegutsev tšellist ja helilooja Jo Quail, kelle muusika paikneb kaasaegse klassika, eksperimentaalmuusika, metali ja avangardi piirimail.

Jo Quaili kontsertide aluseks on reaalajas arenevad tšello-loop'id. Ta on varem Tallinnas lavale astunud koos God Is An Astronaut'i ja Emma Ruth Rundle'iga ning esinenud ka paljudel rahvusvahelistel lavadel ja festivalidel, sealhulgas Hellfestil (FR), Melbourne Recital Centre'is (AUS) ja Londoni Royal Festival Hallis (UK). Tema koostööpartnerite hulka kuuluvad Damo Suzuki, FM Einheit, Enslaved, Mono ja Myrkur.

Dreamscape on eksperimentaalse heli- ja visuaalkunsti festival, mis keskendub kaasaegse elektroonilise muusika, meediakunsti ja interdistsiplinaarsete praktikate kokkupuutepunktidele. Dreamscape 2026 toimub 13. ja 14. märtsil Paavli Kultuurivabrikus.

Festivali kava hõlmab kahte klubiööd, kontserdiõhtut, visuaal- ja kunstiprogrammi ning töötubasid. Varasematel festivalidel on esinenud Croatian Amor, Barker, Maria Faust, Music For Your Plants, Gregor Kulla, seekordse festivali peaesineja on µ-Ziq.

Toimetaja: Kaspar Viilup

