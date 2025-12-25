Aasta viimase "Plekktrummi" külaline on Neeme Järvi

Lõppeval aastal on olnud palju olulisi tähtpäevi ja suursündmuseid, mille krooniks oli suvine laulupidu. Mis imet võib teha muusika?

Aasta viimase "Plekktrummi" külaline on maestro Neeme Järvi, kes avab oma muusikuteed ning jagab mõtteid, mis võiksid olla toeks peagi saabuval uuel aastal.

"Plekktrumm" on ETV2 eetris 29. novembril kell 22.05. Saatejuht on Joonas Hellerma.