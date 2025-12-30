X!

Kultuuriportaal soovitab: kodumaine "Tume paradiis" Jupiteris

"Tume paradiis" Autor/allikas: Kaader filmist
Esmaspäeval ETV2-s tele-esilinastunud Triin Ruumeti 2023. aasta mängufilm "Tume paradii" jõudis ka Jupiteri.

Filmi peategelane on isa poolt ära hellitatud, kuid iseendaga pahuksis olev Karmen (Rea Lest), kelle senise elu turvavõrgustik laguneb ootamatult ning ta seisab silmitsi universumi tumeduse ja tühjusega. Ebamugavust lisavad vales suunas arenevad suhted poolvenna Viktoriga (Jörgen Liik), kelle tõekspidamised ja arusaamad suhetest lähedastega on ootamatute sündmuste tõttu tema sisemaailma segi paisanud.

Film avab ukse tänapäeva noorte hämarasse hedonistlikku maailma, mida varjutavad mineviku saladused, toksilised armusuhted ning undergroundlik maailm.

Osades Rea Lest, Jörgen Liik, Maria Avdjuško, Juhan Ulfsak, Egon Nuter jt. Režissöör Triin Ruumet. Tootja Three Brothers.

Film on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Karmen Rebane

Kultuuriportaal soovitab: kodumaine "Tume paradiis" Jupiteris

