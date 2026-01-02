X!

Uue muusika reede: Jill Scott, Hijacked, Doechii, Joost Klein jt

Uue muusika reede
Qslap ja Boipepperoni duona Hijacked
Qslap ja Boipepperoni duona Hijacked Autor/allikas: Kurvad uudised
Uue muusika reede

Aasta esimene uue muusika reede ei lasknud ennast kaua oodata ning tõi meile debüütsingli kohalikult tantsumuusika duolt Hijacked, comeback-singli Jill Scottilt ja uue albumi kurikuulsalt Hollandi eurolaulikult.

Hijacked – "Ur A Superstar"

Plaadifirma Kurvad uudised tallist väljus uus duo, Hijacked, mille moodustavad Boipepperoni ning DJ ja produtsent Qslap ehk Rasmus Kuslap. "Aasta jooksul antud kontserdid ja setid andsid meile julguse alustada uue projektiga. Kõik sai alguse Tartus peetud peost, kus katsetasime esimest korda oma live setti. Suve jooksul demodega töötades mõistsime, et jagame ühist nägemust tantsumuusikast, ning nii sündis uus kollektiiv," rääkisid asjaosalised ise.

Saucey – "Charlemagne"

1. jaanuaril lõi aastalt korgi maha räppar Saucey (endise nimega Sauce Blanc), kui avaldas Onyxi produtseeritud singli.

Megamega Superstar – "Julm maailm"

Detsembri alguses aastaselt vaikuspausilt naasnud elektropopi duo Megamega Superstar paiskas 31. detsembril kuulajateni veel ühe singli, kus jätkatakse oma pöörase hüperpopi sihiku täpsemaks keeramist.

Laura Põldvere ja Pastacas – "Tsulla"

Vahetult enne aasta lõppu said ühisel lool kokku Laura Põldvere ja Pastacas ehk Ramo Teder.

Doechii ja SZA – "Girl, get up."

Möödunud aasta Grammyde jagamiselt aasta hiphop albumi auhinnaga lahkunud Doechii võtab uuel lool ette kõik klaviatuurikangelased, kes tema justkui eikusagilt välja ilmunud edulugu kahtlaseks peavad ning näevad selle taga hoopis plaadifirma ja muusikatööstuse sepitsemist ning mulli suureks ajamist. Toeks alati kasulik SZA-refrään.

Jill Scott – "Beautiful People"

Philadelphiast pärit laulja ning näitleja Jill Scott avaldas pärast 10-aastast pausi esimese soolosingli, mis peaks jõudma ka selle aasta esimeses kolmandikus ilmuvale albumile "To Whom It May Concern".

Katseye – "Internet Girl"

2023. aastal reality-konkursil k-popi mudeli järgi kokku pandud nn "globaalne tüdrukutebänd" Katseye selle aasta esimene singel, mis võib vaikselt juhtida fänne ka veel ilmumata debüütalbumi poole. Los Angelesest kokku pandud kuuikusse kuuluvad lauljad-tantsijad Filipiinidelt, Lõuna-Koreast, Šveitsist ja USA-st.

Luster – "Don't Need You"

Los Angelese shoegaze'i bänd Luster alustab aastat mürase, ragiseva ja koliseva ilunumbriga.

Joji – "Love You Less"

outuber'i ameti maha jätnud ning melanhoolise internetipopi laulikuks hakanud Joji neljas singel veebruarikuus ilmuvalt albumilt.

Joost – "Tetetetete (Español)"

Tuleva aasta 19. juunil Tallinnas üles astuv Hollandi eurolaulik Joost Klein avaldas 1. jaanuaril 24 looga albumi "Kleinkunst".

Kuula kõiki lugusid siit:

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

