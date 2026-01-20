Vanemuise draamatrupp jagas kolleegipreemiaid

Eripreemiaga märgiti ära eelmisel aastal kõige enam etendusi andnud draamanäitleja, kelleks osutus Veiko Porkanen, kes mängis 2025. aastal 93 etendust. Teise eripreemiaga tunnustati meeldivat kolleegi, kelleks kolleegid häälestasid Ragne Pekarevi.

Kõrvalosade preemiad läksid samuti "Palaviku" osatäitjatele, need pälvisid Lena Barbara Luhse Valentina Grekova/Viktoria Martna kaksikrolli eest ning Andres Mähar Nikolai Triigi kehastamise eest nimetatud lavastustes.

Parimaks lavastuseks sai kolleegide hinnangul Priit Põldma kirjutatud ja Tiit Palu lavastatud eesti professionaalse kunsti algusaegu vaatlev "Palavik" .

Rahvusteater Vanemuine draamatrupi aastavahetuspeol, mis näitlejate hõivatuse tõttu toimus eelmisel pühapäeval, valisid kolleegid endi seast parimad kunstilised sooritused eelmisest aastast.

