X!

Vanemuise draamatrupp jagas kolleegipreemiaid

Teater
Vanemuise draamatrupi kolleegipreemiad said Andres Mähar, Marika Barabanštšikova, Ken Rüütel, Veiko Porkanen ja Ragne Pekarev..
Vanemuise draamatrupi kolleegipreemiad said Andres Mähar, Marika Barabanštšikova, Ken Rüütel, Veiko Porkanen ja Ragne Pekarev.. Autor/allikas: Linda Porkanen
Teater

Rahvusteater Vanemuine draamatrupi aastavahetuspeol, mis näitlejate hõivatuse tõttu toimus eelmisel pühapäeval, valisid kolleegid endi seast parimad kunstilised sooritused eelmisest aastast.

Parimaks lavastuseks sai kolleegide hinnangul Priit Põldma kirjutatud ja Tiit Palu lavastatud eesti professionaalse kunsti algusaegu vaatlev "Palavik"

Läinud aasta parima naispeaosa tegi kolleegide arvates Marika Barabanštšikova Ellen Niiduna eluloolises lavastuses "Elleni sekund". Parima meespeosalise tiitli vääriliseks hinnati pea üksmeelselt Ken Rüüteli mängitud nimiosa suvelavastuses "Richard III"

Kõrvalosade preemiad läksid samuti "Palaviku" osatäitjatele, need pälvisid Lena Barbara Luhse Valentina Grekova/Viktoria Martna kaksikrolli eest ning Andres Mähar Nikolai Triigi kehastamise eest nimetatud lavastustes.

Eripreemiaga märgiti ära eelmisel aastal kõige enam etendusi andnud draamanäitleja, kelleks osutus Veiko Porkanen, kes mängis 2025. aastal 93 etendust. Teise eripreemiaga tunnustati meeldivat kolleegi, kelleks kolleegid häälestasid Ragne Pekarevi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:49

Galerii: Kristi Kangilaski avas Viljandis värviküllase akrüülmaalide näituse

17:24

ASAP Rocky esineb sügisel Riias

15:28

Priit Võigemast: hüpe draamast ooperisse on üsna suur

12:46

Galerii: esilinastus Eesti Telefilmi ja Elisa uus põnevussari "Pimeduses"

11:48

Veebruaris jõuab kinodesse dokumentaalfilm arhitekt Raine Karbist

11:32

Vanemuise draamatrupp jagas kolleegipreemiaid

09:32

Pihelgas: viimaste aastate huvitavamad teosed on tulnud naistelt, aga auhinnad lähevad ikka meestele

09:09

Indrek Hargla: iga meediumi aluspõhi on kirjalik lugude jutustamine

09:00

Arvustus. "Täiuslikud võõrad" paneb piirangud enda kasuks tööle

19.01

Jõhvi teatriresidentuuri esimene lavastus toob publiku ette Kotzebue elu Uuendatud

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

09:00

Arvustus. "Täiuslikud võõrad" paneb piirangud enda kasuks tööle

09:32

Pihelgas: viimaste aastate huvitavamad teosed on tulnud naistelt, aga auhinnad lähevad ikka meestele

19.01

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

19.01

Tre raadio sagedustel alustas raadiojaam XFM

18.01

Tõru Kannimäe: "Fränk" näitas filmitegijatele, et ka noortele tasub filme teha

19.01

Keelesäuts. Baklažaan uues kuues ehk interneti uus salakeel

15:28

Priit Võigemast: hüpe draamast ooperisse on üsna suur

19.01

Teatritudengid toovad lavale Eesti aastal 2052

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo