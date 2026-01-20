Vanemuise draamatrupp jagas kolleegipreemiaid
Rahvusteater Vanemuine draamatrupi aastavahetuspeol, mis näitlejate hõivatuse tõttu toimus eelmisel pühapäeval, valisid kolleegid endi seast parimad kunstilised sooritused eelmisest aastast.
Parimaks lavastuseks sai kolleegide hinnangul Priit Põldma kirjutatud ja Tiit Palu lavastatud eesti professionaalse kunsti algusaegu vaatlev "Palavik".
Läinud aasta parima naispeaosa tegi kolleegide arvates Marika Barabanštšikova Ellen Niiduna eluloolises lavastuses "Elleni sekund". Parima meespeosalise tiitli vääriliseks hinnati pea üksmeelselt Ken Rüüteli mängitud nimiosa suvelavastuses "Richard III".
Kõrvalosade preemiad läksid samuti "Palaviku" osatäitjatele, need pälvisid Lena Barbara Luhse Valentina Grekova/Viktoria Martna kaksikrolli eest ning Andres Mähar Nikolai Triigi kehastamise eest nimetatud lavastustes.
Eripreemiaga märgiti ära eelmisel aastal kõige enam etendusi andnud draamanäitleja, kelleks osutus Veiko Porkanen, kes mängis 2025. aastal 93 etendust. Teise eripreemiaga tunnustati meeldivat kolleegi, kelleks kolleegid häälestasid Ragne Pekarevi.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor