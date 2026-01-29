Kadi Polli: Kumu külastusnumbrid on Eesti mõttes väga head

Sel aastal tähistab 20. sünnipäeva Tallinnas Kadriorus asuv Kumu kunstimuuseum. Kumu direktor Kadi Polli sõnas saates "OP", et Kumu külastatavust silmas pidades on tore näha, kuidas see on jätkuvalt kasvutrendist ning Kumus tahetakse käia.

Otsus ehitada suur ja uhke kunstihoone sündis 1993. aastal, kõigest kaks aastat pärast Eesti taasiseseisvumist. 2006. veebruaris tegi muuseum külastajatele uksed lahti.

Alates 2016. aasta oktoobrist Kumu kunstimuuseumi juhtinud Kadi Polli juhtis 2006. aastal Kadrioru kunstimuuseumi, mis samuti Eesti Kunstimuuseumi alla kuulub. Polli meenutas saates "OP", et ootusärevus uue maja avamise eel oli väga suur, sest eesti kunst vajas seda hoonet.

"Kumul oli siis ka palju epiteete: kõik ehitasid teda kui tõesti esimest spetsiaalselt muuseumiks ehitatud hoonet. See, et kunstikogud ootasid oma maja, see oli võib-olla see kõige tähtsam teema," meenutas ta toonaseid emotsioone.

Kadi Polli Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

Selle või järgmise aasta jooksul loodab Kumu ületada kolme miljoni külastaja piiri. See tähendab, et keskmiselt külastab muuseumi aastas 150 000 inimest. Polli sõnul võib Eesti suurust arvestades sellega rahule jääda.

"Meil on näituseid, mida on vaadanud 90 000, 65 000 või 40 000 inimest. Need on Eestis väga head arvud. Selles mõttes me võime ennast alati võrrelda Louvre'iga, neid miljoneid ei ole siin kuskil lihtsalt tulemas, aga ma arvan, et see, mida Kumust külastusnumbritena loodeti, see on kindlasti ka tulnud. Ja tore on vaadata, et külastatavus on pigem kasvutrendis ka 2018. aastast edasi. Ei ole kuidagi, et Kumuga on harjutud ja käiakse seal vähem, vaid vastupidi."

Lisaks sellele, mida tehakse Tallinnas, on viimastel aastatel kasvanud ka Kumu tegutsemine välismaal.

"Kui vaadata, kuidas Kumu vaatab tulevikku, siis mulle tundub, et me teeme eesti kunsti nähtavaks ja suureks väljapool Eestit samamoodi. See on kindlasti mingi asi, millega me järjest enam tegeleme," lausus ta.

Polli pea kümneaastase ametiaja sisse jääb muu hulgas see, kui Christopher Nolan "Tenetit" Kumus filmis. Direktori sõnul oli see väga tore pakkumine, millega peaaegu kohe nõus oldi – vaid kuupäeva osas tuli asjad üle rääkida, sest kunstimuuseumi on keeruline külastajatele sulgeda.

"Lõpuks see kõik toimis erakordselt hästi ja nad olid väga professionaalsed. Iga hetk teeks uuesti. Või ka näiteks kui me viisime Pariisi moenädalale Villu Jaanisoo toolid, autoratastest Kumu aatriumis olevad suured väga tuntud teosed. Ka sellised ebatavalised. Ma usun, et Kumu tahaks alati nendes asjade osaline olla," rääkis Polli.

Eriti suurt rõõmu valmistavad Pollile külastajad, kes tulevad Kumusse esimest korda. Samas loodab ta, et neid oleks järjest vähem.

"Et see 20 aastat Kumu tähendaks, et kõik me saaksime öelda, et meie oleme selle kolme miljoni sees ja meie oleme Kumus mitu korda käinud, aga alati on nii, et me ka vaatame, et igas aastas oleks projekt või mõni näitus, mis võib-olla laiendab meie külastajaskonna piire," tõi ta välja.

Kadi Polli ja Margus Saar Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

14. veebruaril avatakse publikule Kumu 20. sünnipäeva aasta avanäitus "Galatea triumf. Kunst tehisaru ajastul", mida kureerib Anders Härm. Polli selgitas, et näitusega minnakse kaudselt juurte juurde tagasi, sest ka 2006. aastal oli tehnoloogiline kunst väga populaarne.

"On tulnud teised teemad – naiskunstnikud, keha, keskkond –, millega Kumu on võib-olla viimased aastad rohkem tegelenud, aga tundus, et ka praegu, kus see tehisaru on nii tähtis teema," avas ta.