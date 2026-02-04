X!

Tartu Kunstimuuseum otsib erakogudest Raivo Järvi kunstiteoseid

Raivo Järvi graafika
Raivo Järvi graafika Autor/allikas: Elina Poll-Riives / ERR
2026. aasta novembris avaneb Tartu Kunstimuuseumis näitus Raivo Järvi kunstipärandist, kuhu muuseum soovib leida lisaks laiemalt tuntud plakatitele ja raamatuillustratsioonidele ka seni nägemata teoseid.

Näitusega seoses otsib muuseum erakogudes olevaid Raivo Järvi joonistusi ja graafikat, et tuua vaatajateni kunstniku looming kogu selle mitmekesisuses. Järvi müüs ja kinkis oma eluajal palju töid sõpradele, tuttavatele ja kolleegidele ning seetõttu paikneb märkimisväärne osa tema loomingust siiani erakogudes üle Eesti. Näituse eesmärk on need teosed taas kokku tuua ning anda publikule võimalus näha kunstniku loomingut terviklikuma pildina. 

Kogutud info aitab muuseumil ühtlasi kaardistada ja talletada Raivo Järvi loomingut ning täiendada kunstniku pärandi arhiivi tulevaste uurijate ja huviliste jaoks. Oma teosest saab märku anda aadressil stella.mottus@tartmus.ee.

Raivo Järvi oli eesti kunstnik, raadio- ja telesaadete juht ning poliitik. 1973. Ta tegutses kunstniku ja illustraatorina mitmes valdkonnas, sealhulgas lasteraamatute illustreerimise, koomiksite, plakatikunsti, graafilise disaini ja tarbekunsti alal. Tema looming on olnud oluline osa Eesti visuaalkultuurist alates 1980. aastatest. Laiemale avalikkusele oli ta tuntud lastesaadete juhi "Onu Raivona" ning lisaks loomingulisele tegevusele kuulus ta mitmel koosseisul Riigikokku. Raivo Järvi pälvis oma töö eest Eesti kultuuri ja ühiskonna heaks Valgetähe teenetemärgi.

Toimetaja: Kaspar Viilup

