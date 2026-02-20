X!

Suri "Grey anatoomiast" tuntud näitleja Eric Dane

kultuur
Eric Dane
Eric Dane Autor/allikas: Scanpix/Billy Bennight/ZUMA Press Wire
kultuur

19. veebruaril suri 53-aastaselt sarjadest "Grey anatoomia" ja "Eufooria" tuntud näitleja Eric Dane.

Californias sündinud näitlejal diagnoositi eelmisel aastal amüotroofiline lateraalskleroos ehk ALS, degeneratiivne haigus, mis põhjustab lihaste progresseeruvat halvatust. See mõjutab aju ja selgroo närvirakke, mis kontrollivad lihaste liikumist, põhjustades patsientidel aeglaselt võime kaotada iseseisvalt rääkida, süüa, kõndida ja hingata.

"Raske südamega teatame, et Eric Dane suri neljapäeva pärastlõunal pärast vaprat võitlust ALS-iga," seisab tema perekonna avalduses.

Ta oli abielus näitleja ja modelli Rebecca Gayheartiga, kellega tal oli kaks last. Kirjalikus avalduses öeldi, et ta veetis oma viimased päevad sõprade ja pere seltsis.

"Teda jäädakse sügavalt igatsema ja teda mäletatakse alati armastusega. Eric jumaldas oma fänne ja on igavesti tänulik tohutu armastuse ja toetuse eest," kirjutati teates.

Dane tegi oma televisioonidebüüdi sarjas "Imelised aastad" 1993. aastal. Tema kuulsaimad rollid olid HBO hittseriaalis "Euphoria" ning meditsiinidraamas "Grey anatoomia". Lisaks on ta astunud üles filmides nagu "Marley ja mina", "Valentinipäev" ja "Varietee".

Toimetaja: Karmen Rebane

08:28

