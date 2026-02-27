ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

Juba 36. korda välja antavate aastaauhindadega väärtustatakse ja tõstetakse esile raamatukogude eripalgelist tööd ja tunnustatakse oma tööle pühendunud parimaid raamatukoguhoidjaid. Tänukirjaga märgiti ära ka raamatukogusid nähtavale toonud ajakirjanik ja nimetati raamatukogude sõber.



Ajakirjandusauhinna pälvis ERR-i kultuuritoimetuse vastutav toimetaja Ave-Marleen Rei, kes tõi Eesti Raamatu Aastal ETV-s vaatajateni saatesarja "Ridade vahel", mis uuris armastatud kirjanike kujunemislugu. Igas saates heideti pilk ka kohalikule raamatukogule. Saatesarja autori, toimetaja ja saatejuhi Ave-Marleen Rei sõnul väärivad raamatukogud eraldi esiletõstmist, sest just raamatukogudel on laste ja noorte lugemisharjumuse ja eestikeelse kirjanduse püsimajäämisel võtmetähtsus.



Seitsmeosaline saatesari "Ridade vahel" valmis koostöös Eesti Raamatu Aastaga, mida toetab Kultuuriministeerium. Lapsepõlve raamatukogusid külastati ja kirjanikuks kujunemise retsepti otsiti saates koos Mart Juure, Piret Jaaksi, Martin Alguse, Indrek Koffi, Lilli Luugi, Jaanus Vaiksoo ja Valdur Mikitaga. "Ridade vahel" režissöör on Maarika Lauri ning operaator Tanel Velli-Vällik.



Saade on vaadatav Jupiteris.