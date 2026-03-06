X!

Galerii: Evi Tihemets avas näituse "Pühendus metsale"

Evi Tihemetsa näitus
Neljapäeval avati Disani- ja arhitektuurigaleriis Eesti graafiku Evi Tihemetsa näitus "Pühendus metsale".

Kunstnik Evi Tihemets on oma loomingus ühendanud tehnilise meisterlikkuse ja eksperimenteeriva kujundikeele. Tema töödes kohtuvad visuaalne täpsus ja intuitiivne tunnetus, näituse lähtepunktiks on arusaam metsast kui tähendusi loovast ja hoidvast keskkonnast, mis on eestlaste identiteedi, mälu ja usutunde kandja.

Tihemetsa looming on aastate jooksul liikunud natuurilähedasest kujutusest üha enam sisemiste ja ühiskondlike ruumide mõtestamise poole. Viimastel aastatel on ta pöördunud kollaaži poole, ühendades varasemaid graafikatõmmiseid uuteks visuaalseteks tervikuteks, mis mõjuvad kunstniku loomingulise teekonna mälukihtidena.

Teosed on valminud kunstnike Evi Tihemets (snd 1932) ja Jaak Visnap (snd 1975) koostööna. Kõik teosed on trükitud kivitrüki e litograafiatehnikas ja suuremõõtmelised pannood on loodud kollaažina.

Näitus on avatud 14. märtsini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

