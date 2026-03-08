X!

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

Eri Klasi mälestustõhtu
Lavastaja Ene-Liis Semper tõi Tallinnas Unibet Arenal lavale kontsertetenduse "Kus oled sina?". Tuntud muusikute etteastete kõrval näidati videoklippe ja intervjuusid, mis käsitlesid looduse ja metsaraie teemasid.

Semperi sõnul soovib ta sellele valdkonnale suuremat tähelepanu juhtida. Inimestel ja eriti tulevasel põlvkonnal ehk lastel võiks tema sõnul digitaalse maailma kõrval säilida kontakt ka loodusega, mis on alati Eestis olnud identiteedi tugev osa.

"Keskkonnateemat on tegelikult väga kerge täna laualt maha lükata, sest meil on kaitseteemasid, meil on igasugu tähtsaid majanduskasvu teemasid. See keskkonnateema, mis on see baas, millel me peaksime seisma, minu jaoks on see muutunud marginaalseks, vähemalt niimoodi ma tunnen ise," rääkis Semper.

"Teda on hästi lihtne sildistada ja ma olen sellest hästi teadlik ja ma olen valmis selleks, et võib-olla mullegi riputatakse mingi aktivisti silt külge. Aktivism on ka tegelikult halb, see ei ole Eestis positiivse märgiga asi. Ma arvan, et me saame panustada nii palju, et see suurem arutelu Eestis taas käivituks," lausus ta.

Kontsert-etendusel astusid üles Noep, Nublu, Reket, Triibupasta, Vaiko Eplik, Puuluup, Duo Ruut, Jarek Kasar ja Johan Randvere, Tõnis Mägi ja Rein Rannap, Liisi Koikson, Maria Kallastu, The Boondocks ja Kermo Murel. Näitlejatest lõid kaasa Helena Lotman, Tambet Tuisk ja Henrik Kalmet.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

