Muinsuskaitseamet: linnahalli kaitse alt ära võtmine ei ole mõeldav

Tallinna linnahall
Tallinna linnahall Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Erinevalt pragmaatilistest kinnisvara arendajatest suhtuvad arhitektuuri- ja muinsuskaitse inimesed linnahalli mahavõtmise plaani kriitiliselt ja emotsionaalselt. Muinsuskaitse ameti sõnul ei luba ka seadus kaitsealust objekti lihtsalt lammutada.

Linnahall valmis 1980. aasta Moskva olümpiamängude Tallinna purjeregatiks ning oli nõukogude aja esimene avalik hoone, mis avas kesklinna uuesti merele. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul on selle maja aeg nüüd läbi.

Linnahalli temaatika kütab kirgi ja ei jäta naljalt pea kedagi külmaks. Üks on kindel: teist sellist amfiteatriliku arhitektuuriga suurehitist Eestist ei ole. See on ka põhjus, miks arhitektuuriloolased on selle lammutamise vastu.

Tallinna linnavolikogu liikme Jaak Juske sõnul oli linnapea eilne väljaütlemine üllatav.

"See oli selge seisukoht, aga väga vale, sest linnahall kindlasti väärib säilitamist, vähemalt osaliselt. Uus linnavalitus on tundub, et võtnud suuna see hoone maha lammutada, aga hoone on ka muinsuskatse all, ja seda saab maha võtta ainult riik," märkis Juske.

Muinsuskaitseameti sõnul on linnahall jätkuvalt väga oluline arhitektuuriline ehitismälestis ning veelgi enam – seda pole võimalik lammutada, kuna läheks seadusega vastuollu.

"Mälestisi tegelikult ei saagi lammutada. Mälestiste puhul ei ole juba eos täidetud see kriteerium, et nad ei vastaks kultuuriväärtustele. Linnahalli puhul on tegemist väga väärtusliku objektiga, seega pole mõeldav, et me võtaksime selle kaitse alt maha. Kaitse alt maha võtmine on võimalik objektide puhul, kus väärtus on kadunud, hoone on maha põlenud, midagi pole alles," rääkis muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub.

Kuigi linnahalli välisviimistlus on pikalt hooldamata, on maja ekspertide sõnul ajale hästi vastu pidanud.

"Linnahallis tehti ju eelmisel aastal Tallinna linna poolt tellitud ehitustehniline analüüs, mis ütleb kohati täitsa üllatuslikult, et see hoone on heas tehnilises seisukorras," lisas Staub.

Arhitekt Margit Mutso sõnul ei saa linnahalli väärtust Exceli tabelis hinnata. "Kui ma peaks valima 20. sajandist ühe objekti Eestis, siis oleks see linnahall.
Meil on üks hoone, mis on saanud rahvusvahelise arhitektuuripreemia, meil on üks hoone, mida Hollywoodist tullakse filmima ja me räägime, kas selle peaks maha lammutama," nentis Mutso.

Mutso sõnul on üldine kaasaegne hoiak arhitektuuris vähem lammutada, rohkem renoveerida ja olemasolevat ära kasutada. See on ökonoomsem, ökoloogilisem ja jätab väiksema jalajälje.

"Valdavalt on arhitektid seda meelt, et see objekt tuleb säilitada ja isegi kui ei suuda talle leida uut funktsiooni, siis on arutatud, et jätame ta kasvõi varemetena, et ta on nii tugev maamärk ja nii põnev ehitis," sõnas Mutso.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

18:50

Kumus avatud Karin Lutsu ülevaatenäitus saavad kokku visandid ja valmis tööd

18:45

Muinsuskaitseamet: linnahalli kaitse alt ära võtmine ei ole mõeldav

18:40

Johan Elmi uus lavastus küsib, mis on päriselt elus olemise hind

17:39

Tartu ülikooli kammerkoor võitis rahvusvahelisel koorikonkursil esikoha

17:37

Ehtekunstnikud valisid A-galerii parimaks mulluseks seifinäituseks Kertu Tubergi väljapaneku

17:27

Kristel Kulli: teater – maailm läbi teiste silmade

15:50

Muinsuskaitse: linnahall on endiselt väga väärtuslik ja peab säilima

12:43

Vanamuusikafestival Ceciliana on sel aastal pühendatud itaalia muusikale

11:52

LR-i kuldsarjas ilmus Liv Ullmanni autobiograafiline teos "Muutumine"

11:08

Sõpruse kino tähistab 71. sünnipäeva mahuka eriprogrammiga

18.03

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

18.03

Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

16.03

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

18.03

Kirjanike liit kuulutas välja uue romaanivõistluse

18.03

Kiasmas avaneb Edith Karlsoni isikunäitus

18.03

Von Krahli teatris jõuab vaatajate ette Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

18.03

Kellerteatris jõuab lavale "Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke"

08:40

Arvustus. "Pruut!": surmavalt vapustav mesinädal

18.03

Arvustus. Päikeseplahvatus, triikraua-aur ja inimlik soojus

18.03

Galerii: Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

