Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Gameboy Tetrisest
Teisipäeval lahkus meie hulgast 40-aastaselt muusik Pavel Botšarov, artistinimega Gameboy Tetris. Toome armastatud räppari ja laulja mälestuseks välja meeldejäävad hetked ERR-i arhiviist. Raadio 2 eetris kõlab kolmapäeva õhtul kell 21.00 ka Gameboy Tetris mälestustund.
Nublu ja Gameboy Tetrise kontsert Vabaduse väljakul Euroopa päeval (2024)
Pavel Botšarov tuvustas "Ringvaatele" Lasnamäge (2024)
"Mehed, hakkame elama!" (2023)
Gameboy Tetris külalisena saates "Muusikanõukogu" (2021)
"Suus sulav Eesti" (2021)
Pavel Botšarovi intervjuu "R2 Draivis" teenetemärgi pälvimise järel (2021)
"R2 Minilaiv: Clicherik & Mäx & Gameboy Tetris" (2020)
"Tetris. Vol. 1. Kasahstan, Brat 2 ja post punk. Pavel Pi ja Roma Pi" (2020)
"Pealtnägija: Pavel Botšarov" (2020)
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor