Theatrumis esietenduv koguperekomöödia küsib, kas dialoog on veel võimalik

Teater
Theatrum
Theatrum "Driftijad" Autor/allikas: Gabriela Järvet
Teater

28. märtsil esietendub Theatrumis Andri Luubi koguperekomöödia "Driftijad".

Andri Luubi uuslavastus "Driftijad" on lugu rumalusest ja eesmärgipäratust elust ning katsetest luua dialoogi olukorras, kus nii peres kui ühiskonnas on arusaamad triivima läinud. "Driftijad" küsib, kas ja millistes oludes on dialoog üldse enam võimalik.

Autori ja lavastaja Andri Luubi sõnul on tänapäeval raske leida ühist keelt ja luua dialoogi.

"Korruseid, kus elatakse, on palju ning on segane, kuidas vastaspoolest aru saada – mis uksi avada ja milliseid mitte. Viimasel ajal on tekkinud taju, et kõik inimesed peaksid üldsuse silmis elama justkui ühel korrusel, kuid see läheb paratamatult konflikti reaalsusega. Kas kõiki saab vägisi ühele korrusele kokku tuua, et nad oleksid võrdsed ja vestleksid sõbralikult," küsib ta.

Lavastuse produtsent Ere Naat lisas, et ""Driftijad" on justkui järg Andri Luubi eelmisele autorilavastusele "Soo", mis samuti käsitles kaasaja valupunkte ühe perekonna kaudu.

Autor ja lavastaja Andri Luup, unstnik Brigita Viik, valguskunstnik Emil Kallas (Tallinna Linnateater), helilooja Tõnis Leemets, koreograaf Anna Kristin McCarthy. Mängivad Liina Olmaru, Tarmo Song, Erik Richard Salumäe, Risto Vaidla (Eesti Noorsooteater), Anna Kristin McCarthy, Ott Aardam ja Tõnis Leemets.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo