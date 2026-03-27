Theatrumis esietenduv koguperekomöödia küsib, kas dialoog on veel võimalik

Andri Luubi uuslavastus "Driftijad" on lugu rumalusest ja eesmärgipäratust elust ning katsetest luua dialoogi olukorras, kus nii peres kui ühiskonnas on arusaamad triivima läinud. "Driftijad" küsib, kas ja millistes oludes on dialoog üldse enam võimalik.

Autori ja lavastaja Andri Luubi sõnul on tänapäeval raske leida ühist keelt ja luua dialoogi.

"Korruseid, kus elatakse, on palju ning on segane, kuidas vastaspoolest aru saada – mis uksi avada ja milliseid mitte. Viimasel ajal on tekkinud taju, et kõik inimesed peaksid üldsuse silmis elama justkui ühel korrusel, kuid see läheb paratamatult konflikti reaalsusega. Kas kõiki saab vägisi ühele korrusele kokku tuua, et nad oleksid võrdsed ja vestleksid sõbralikult," küsib ta.

Lavastuse produtsent Ere Naat lisas, et ""Driftijad" on justkui järg Andri Luubi eelmisele autorilavastusele "Soo", mis samuti käsitles kaasaja valupunkte ühe perekonna kaudu.

Autor ja lavastaja Andri Luup, unstnik Brigita Viik, valguskunstnik Emil Kallas (Tallinna Linnateater), helilooja Tõnis Leemets, koreograaf Anna Kristin McCarthy. Mängivad Liina Olmaru, Tarmo Song, Erik Richard Salumäe, Risto Vaidla (Eesti Noorsooteater), Anna Kristin McCarthy, Ott Aardam ja Tõnis Leemets.