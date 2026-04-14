"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

15. aprillil vaatajate ette jõuvad saates küsitakse muuhulgas, mis on see, mis hoiab meid rahvana koos. On need rasked ajad, laulupidu või pidev sõjafoon? Või tekivad tänapäeval lojaalsed kogukonnad hoopis sotsiaalmeedias? Saatejuht Märt Treieri külalised on psühholoog Mati Heidmets, muusik Tõnis Mägi, endine kaitseväe juhataja ja kindral Martin Herem, sotsiaalmeedia mõjuisik Brigitte Susanne Hunt, julgeolekuekspert ja kultuurikriitik Meelis Oidsalu.

29. aprillil uuritakse aga, kui palju sõltub meie emotsionaalne taluvuspiir meie vanematest või vereliinist ning kui palju sellest, milleks on meid kujundanud meie ümbruskond. Vaevalt me seda keegi teima, küll teame päris täpselt, mida halb sõna ja ärapanemine võib meiega teha. Saates küsitakse, miks on nii lihtne öelda halba sõna ja miks on seda nii raske taluda. Külas on psühholoog Kätlin Konstabel, muusik Mihkel Raud, ettevõtja ja poliitik Kajar Lember, meelelahutaja Peeter Oja ja näitleja Taavi Teplenkov