Brigitte Susanne Hunt: suunamudija peab vastutama enda sõnade eest

Kultuurisaated
Kultuurisaated

15. aprill uuritakse kultuurisaates "Psühho" ühtekuuluvust ja kogukonnatunnet. Brigitte Susanne Hunt sõnas saates, et suunamudijaid jälgitakse, usutakse ja usaldatakse tänapäeval rohkem kui traditsioonilist meediat.

"Suunamudija peab vastutama enda sõnade eest ja ma näen, et seda ei tehta, Hiina on selles mõttes meist ees, seal on konkreetsed seadused, millest ei tohi influencer'id rääkida, nad ei tohi anda juriidilist ega meditsiinilist nõu ja ma eeldan, et ka poliitikas ei tohi nad üleliia kaasa rääkida," sõnas Brigitte Susanne Hunt ja lisas, et kui suunamudijad võtaksid endale inimeste harimise pädevuse, siis see võib teha rohkem kahju kui kasu.

Hunt kinnitas, et suunamudijaid jälgitakse, usutakse ja usaldatakse tänapäeval rohkem kui traditsioonilist meediat. "Mul on endal ajakirjaniku haridus ja ma tean, mis on ajakirjanduseetika ja mis on toimetus, aga sotsiaalmeedia puhul me näeme, kuidas suvalised inimesed ei vastuta absoluutselt selle eest, millist informatsiooni nad jagavad," rõhutas ta.

"Donald Trumpi näitel me näeme seda, et inimesed ei suuda fakte ja informatsiooni eristada, vaid loeb see kuma, mida nad on enda ümber tekitanud, see paneb mind veidi muretsema, et inimestel puudub elementaarne lugemise ja faktide eristamise oskus," sõnas ta.

Kultuurisaade "Psühho" on ETV eetris 15. aprillil kell 22.05.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Psühho", intervjueeris Märt Treier

