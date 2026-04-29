Mihkel Raud: ma ei tea, et mu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada

Märt Treieri juhtud saates "Psühho" on sel korral vaatluse alla ärapanemine ja halvasti ütlemise talumine. Muusik, saatejuht ning kirjanik Mihkel Raud ütles, et loeb siiani kõiki kommentaare, mis tema kohta kirjutatakse, kuid ta kasutab seda omamoodi vaktsiinina.

"Kui sa oled väga tundlik selle osas, mida teised inimesed sinust arvavad ja milline sa välja paistad, siis tegelikult segab see sinu elu märkimisväärselt, sa jätad tihtilugu tegemata asjad, mida sa muidu teeksid, sa jätad tegemata asjad, mille puhul sa kahtlustad, et kui sa neid asju teed, siis teised inimesed hakkavad sind sind lolliks, totakaks, veidraks või piinlikuks pidama," sõnas Mihkel Raud.

Raud kinnitas, et loeb siiamaani kõiki kommentaare, mis tema kohta kirjutatakse. "Minu jaoks on sellel praktiline väärtus, seda, mida anonüümsed või tänapäeval ka mitteanonüümsed inimesed internetis kirjutavad, kasutan ma vaktsiinina selle suhtes, kui mõni inimene tuleb päriselus ja arvab, et tal on õigus midagi halvasti öelda," ütles ta ja lisas, et laseb need kommentaarid enda süsteemist läbi ja see muudab ta immuunsemaks olukorra suhtes, kus see kokkupõrge võib päriselus ette tulla.

Sellele vaatamata ei ütle Raud, et ta oleks nüüd tundetuks muutunud. "Ka kuulsad Vana-Kreeka filosoofid, kes õpetasid inimesi otsuseid emotsioonidest lahutama, ei olnud tundetud, neil olid teatavad praktikad ja mõttemängud, mille abil nad oma emotsioonid tähtsate ning kiirete otsuste puhul taamale lükkasid."

"Ma ei tea, et minu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada või millega minu professionaalsele elule lõpp panna, aga me kunagi ei tea neid asju," tõdes ta ja lisas, et teame viimase viie või kümne aasta jooksul mõningaid juhtumeid, kus inimesed hävitati üsna kiiresti ja mõtlematult. "Tagantjärgi väga kedagi ei huvita, kas nendel süüdistustel või põhjustel, miks teda tühistati, ka tugevat kandepinda oli."

"Psühho" on ETV eetris 29. aprillil kell 22.05.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Psühho", intervjueeris Märt Treier

