Loodusmuuseum tähistab viimase vanalinnas avatud näitusega pikka teekonda uue majani

Tallinnas loodusmuuseumis on avatud viimane ajutine näitus enne uude majja kolimist. Trepigalerii väljapanek võtab kokku muuseumi 85-aastase ajaloo läbi töötajate isiklike kogemuste, meenutuste ja esemete.

Loodusmuuseum on Tallinna vanalinnas avatud augusti lõpuni, seejärel pakitakse asjad kokku ja kolitakse kümme korda suuremale näitusepinnale Noblessneri kvartalis.

"Hästi huvitav fakt on see, et uuest majast hakati unistama siis, kui kunagi 1940-ndatel siia majja koliti. See maja väga amortiseerunud, see oli mõeldud ikkagi kaupmehe elamuks, see ei olnud väga sobiv loodusmuuseumi jaoks. Nüüd, pärast 85 aastat planeerimist, järgmisel aastal lõpuks see kolimine leiab tõesti aset," rääkis loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks.

Jõksi sõnul heidabki viimane näitus pilgu 85 vanalinnas veedetud aastale.

"Ühest küljest on see ka tänuavaldus kõikidele inimestele, kes on siia nende aastate jooksul panustanud ja kõikidele meie külastajatele. Me tahamegi natuke muuseumi köögipoolelt saladuseloori eemaldada, mis tihtipeale on kõige põnevam ja kõige rohkem varjus – kuidas päriselt neid kogusid täiendatakse ja kuidas päriselt toimub meie hittnäituste ettevalmistamine. Sellest kõigest me siin räägime," avas ta.

Loodusmuuseumi vana maja on avatud 31. augustini, lisaks palutakse kõigil, kel on mälestusi või esemeid, mis on loodusmuuseumiga seotud, neid lahkesti muuseumiga jagada.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Loodusmuuseum tähistab viimase vanalinnas avatud näitusega pikka teekonda uue majani

