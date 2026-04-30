Eesti montaažirežissöörid asutasid erialaühenduse

MTÜ Eesti Montaažirežissööride Gildi asutajaliikmed Autor/allikas: EFI
Eesti montaažirežissöörid asutasid erialaühenduse MTÜ Eesti Montaažirežissööride Gild. Juhatusse kuuluvad Hendrik Mägar, Moonika Raidam ja Tambet Tasuja.

Eesti montaažirežissööride erialaühenduse MTÜ Eesti Montaažirežissööride Gild (inglise keeles Estonian Cinema Editors, lühendatult ECE) eesmärk on arendada ja tugevdada erialast kogukonda, esindada ja kaitsta oma liikmete huve ning suurendada montaaži kui loova eriala nähtavust ja tunnustust.

Gildi liimeteks saavad astuda vähemalt kolm täispikka filmi monteerinud montaažirežissöörid ning noorliikmeteks vähemalt ühe täispika filmi monteerinud montaažirežissöörid.

Gildi asutajaliikmed on Hendrik Mägar, Moonika Raidam, Tambet Tasuja, Jaak Ollino Jr., Jette-Krõõt Keedus, Liis Nimik ja Marion Koppel. Kolm esimest moodustavad ka gildi juhatuse.

Gildi loomise üheks ajendiks on digitehnoloogia areng, mis on filmimontaaži rolli oluliselt ajas muutnud. Filmitava materjali mahud on märkimisväärselt kasvanud, loomevõimalused ning filmiformaadid on avardunud ning seeläbi on suurenenud ka montaažirežissööri vastutus filmi lõpliku tulemuse ees.

Eesti täispikkade mängufilmide viimaste aastate esialgne analüüs näitab, et kasutusse läheb keskmiselt kolm kuni viis protsenti filmitud materjalist.

Samuti on vastavalt Eesti Film 2035 arengustrateegiale, kus rõhutatakse autorite panuse hindamist ja tunnustamist vääriliselt kogu karjääri vältel, vaja ajakohastada üldist arusaama montaažirežissööri rollist audiovisuaalse teose autorina. Hetkel loetakse audiovisuaalse teose autoriteks viit loojat – režissöör, stsenarist, operaator, kunstnik ja helilooja – kuid see jaotus ei kajasta enam tänapäevast filmiloomet.

Kõigis filmi tootmise etappides – eeltootmises, tootmises ja järeltootmises – tehakse olulisi loomingulisi otsuseid, kuid ainus otseselt filmide järeltootmisega seotud autor on hetkel helilooja. Nii montaažirežissööri kui ka filmi helirežissööri roll filmi võtmeautorina ei ole kehtivas raamistikus piisavalt tunnustatud, arvestades nende loovprotsesside ajamahukust ja keerukust ning mõju filmi lõpptulemusele.

MTÜ Eesti Montaažirežissööride Gild liitub lähipäevil ka ülemaailmse filmimonteerijate liiduga TEMPO.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

