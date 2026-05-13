Galerii: Haus galerii uutel näitustel näeb Grossi ja Peterseni loomingut

Möödunud nädalal avati Haus galeriis kaks uut näitust: Sirje Peterseni "Tuksed ja tühikud" ja Mauri Grossi "Selge pilt".

Sirje Peterseni näituse "Tuksed ja tühikud" teemaks on maailma tõuked ja tühikud laiemalt – mitte üksikud impulsid, mis meid liikuma või seisatama panevad, vaid suuremad enesesse ja enesest välja vaatamised ja kogemised, protsessidena jälgitavad liikumised ja seisakud, hingamised ja hingetõmbed. Peterseni maalid loovad tajurütme läbi Haus galerii kahe korruse saalide.

"Tõuked on jõuhetked, impulsid, mis läbivad keha ja jätavad sellesse ajutise jälje. Tühikud on katkestused, kus järjepidevus ei kinnistu: kohad, kus vorm laguneb, ei püsi, jääb vahele. Figuurid selles ei eksisteeri, vaid nad toimuvad, olles pidevas ümberkujunemises, paindes, nihkes, gravitatsiooniga läbirääkimises. Iga liigutus on samaaegselt nii loomine kui lahtumine. Liikumine millegi suunas ei tähenda lahendust vaid protsessi, korduvaid katkemisi ja uusi algusi. Minu näitus kõneleb elu liikuvusest edasiviivate impulsside ja katkestuste liinil," avas Petersen.

Mauri Grossi näitus Haus Galeriis kannab pealkirja "Selge pilt". Selgus valitseb Mauri Grossi piltides alati mitmekihilisena.

"Sügavuti vaadates on maal nagu seisund. See ei kujuta ainult nähtavat maailma, vaid avab ukse sisemisse reaalsusesse. Selle kompositsioonikihid ja rütmid mõjuvad nagu meditatsioon – iga vorm, joon ja värv kannab tähendust. Nähtava korra ja geomeetria all pulseerib midagi seletamatut, intuitiivset, elusat," lausus Gross.

"Värvid ei ole pelgalt dekoratiivsed, vaid tähenduslikud: sügav sinine võib viidata lõpmatusele ja vaikusele, kuldne valguse ärkamisele, maatoonid juurdumisele ja seotusele loodusega. Vertikaalsed vormid viitavad kõrgusesse pürgimistele ja triipkoodid korra ja kaose suhtele. Struktuurid, mis loovad maalide kaugusi ja sügavusi, kutsuvad vaatama eemalt avanevat ruumitervikut, tasakaalu, mis kõneleb läbi lähedal oleva detailitiheduse. See kõik loob tunde ühest ajatust ja äärmiselt elusast maailmast, mille iga lähivaatlus paljastab midagi uut," rääkis kunstnik.

Sirje Peterseni näitus on Haus galerii avatud juuni lõpuni, Mauri Grossi teoseid saab vaadata 9. juunini.

Toimetaja: Karmen Rebane

