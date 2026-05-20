X!

Festival "Erisuste erinevused" toob kokku erinevate võimetega loojad

Teater
Foto: Terateater
Teater

20. kuni 24. maini peetakse Tallinnas etenduskunsti- ja kogukonna festivali "Erisuste erinevused", mis toob kokku erinevate võimetega loojad, esinejad ja publiku.

Festival "Erisuste erinevused" algas Tallinna Südalinna raamatukogus intrigeeriva pealkirjaga töötoaga "Sex drugs and poetry", mis oli pühendatud vaimse tervise teemadele.

"Algselt luuletajana tegutsenud Triin tegeleb vaimse tervise huvikaitsega. Töötoas kuuleme esimesi peatükke tema vastvalmivast raamatust," ütles festivali korraldusmeeskonna liige Kristina Amor.

Kanuti Gildi Saalis jõuab festivalipäevil publiku ette mitmekülgseid erivajadustega inimestele keskenduvaid etenduskunsti vorme, meistriklasse ja arutelusid.

"Festival "Erisuste erinevused" keskendub päris lugudele ja annab võimaluse heita pilk erinevate kogukondade sisemaailma," sõnas Amor.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juures tegutseva Terateatri tragifarss "Kodakondsus" lahkab näiteks eesti-vene kogukonnas valitseva infosulu, kapseldumise ja kõrvalejäetuse probleeme.

"Kuigi lavastus räägib sellisest eesti-venekeelsest perekonnast, kes elab Venemaa inforuumis, siis emotsioonid, millega need inimesed peavad tegelema, selline konstantne üksindus ja tunne, et ma ei kuulu kuhugi, mind ei võeta omaks, need on teemad, mis seostuvad nende inimestega, kellest ja kelle jaoks see festival on tehtud ehk erivajadustega inimestega," ütles lavastaja Andres Popov.

"Eesmärk on pakkuda kõigile ligipääsetavat kultuuriüritust, mis annab võimaluse nautida kultuurisündmust täiel rinnal, et inimesed tunneksid ennast hästi, kuulatuna, ja et keegi ei tunneks end kõrvalejäetuna," ütles Amor.

Täpsemalt saab festivali kavaga tutvuda festivali kodulehel.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20.05

Festival "Erisuste erinevused" toob kokku erinevate võimetega loojad

20.05

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus valik Agota Kristofi loomingust

20.05

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

20.05

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

20.05

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

20.05

Arvustus. Maa külgetõmbejõud tõi Hu? kosmosest tagasi

20.05

Eesti keeles ilmus Haruki Murakami romaan "Sputnik, mu arm"

20.05

LUULETUS | Viivi Luige "On aastasaja lõpp. On öö."

20.05

Kumu suures saalis näituse avav Kristi Kongi: panin gaasi põhja

20.05

Ülevaade. Suvekinost leiab tänavu tulnukaid, dinosauruseid ja üllatavalt vähe õudusfilme

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

19.05

Ülevaade: kontserdisuvi 2026

19.05

Galerii: Viljandis algasid Ugala suvelavastuse "Lühem kui elu" proovid

20.05

Galerii: Marta Vaarik avas galeriis Artrovert näituse "1kõik"

20.05

Ülevaade. Suvekinost leiab tänavu tulnukaid, dinosauruseid ja üllatavalt vähe õudusfilme

20.05

Arvustus. Maa külgetõmbejõud tõi Hu? kosmosest tagasi

19.05

Ektermann: kunstnike liidul pole plaanis riigilt lisatoetust paluda

20.05

Cannes'i päevik #8: Pedro Almodovari "Kibedad jõulud" on ilus, aga õõnes

19.05

German Golubi filmi "Teie teenistuses" tunnustati Cannes'i filmiturul preemiaga

19.05

Pildid: Cannes'i filmifestivalil esilinastus Eesti kaastootmisel valminud "Vesna"

18.05

Merit Maarits: interneti muusikakultuur allub üha rohkem korporatiivsele loogikale

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo