Festival "Erisuste erinevused" toob kokku erinevate võimetega loojad

Festival "Erisuste erinevused" algas Tallinna Südalinna raamatukogus intrigeeriva pealkirjaga töötoaga "Sex drugs and poetry", mis oli pühendatud vaimse tervise teemadele.

"Algselt luuletajana tegutsenud Triin tegeleb vaimse tervise huvikaitsega. Töötoas kuuleme esimesi peatükke tema vastvalmivast raamatust," ütles festivali korraldusmeeskonna liige Kristina Amor.

Kanuti Gildi Saalis jõuab festivalipäevil publiku ette mitmekülgseid erivajadustega inimestele keskenduvaid etenduskunsti vorme, meistriklasse ja arutelusid.

"Festival "Erisuste erinevused" keskendub päris lugudele ja annab võimaluse heita pilk erinevate kogukondade sisemaailma," sõnas Amor.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juures tegutseva Terateatri tragifarss "Kodakondsus" lahkab näiteks eesti-vene kogukonnas valitseva infosulu, kapseldumise ja kõrvalejäetuse probleeme.

"Kuigi lavastus räägib sellisest eesti-venekeelsest perekonnast, kes elab Venemaa inforuumis, siis emotsioonid, millega need inimesed peavad tegelema, selline konstantne üksindus ja tunne, et ma ei kuulu kuhugi, mind ei võeta omaks, need on teemad, mis seostuvad nende inimestega, kellest ja kelle jaoks see festival on tehtud ehk erivajadustega inimestega," ütles lavastaja Andres Popov.

"Eesmärk on pakkuda kõigile ligipääsetavat kultuuriüritust, mis annab võimaluse nautida kultuurisündmust täiel rinnal, et inimesed tunneksid ennast hästi, kuulatuna, ja et keegi ei tunneks end kõrvalejäetuna," ütles Amor.

