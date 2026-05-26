Eesti keeles ilmus gonzo-ajakirjanduse pioneeri Hunter S. Thompsoni romaan "Rummipäevik"

"Rummipäevik" on sasipuntrasse põimitud lugu armastusest, armukadedusest, reetmisest ja vägivaldsest, alkoholist kantud ihast buumivas San Juani linnas Puerto Ricos 1950. aastate lõpus. Jutustaja, vabakutseline ajakirjanik Paul Kemp, keda tõmbab seksikas ja salapärane naine, satub ootamatult maailma, kus valitsevad korruptsioon ja kiire rikastumise skeemid ning kõik, sealhulgas mõrv, on lubatud.

2011. aastal valmis "Rummipäeviku" põhjal ka film, mille lavastaja ja stsenarist on Bruce Robinson, peaosas astub üles ka Hunter S. Thompsoni hea sõber Johnny Depp.

Laiema tuntuse pälvis Hunter S. Thompson küll oma romaaniga "Hirm ja jälestus Las Vegases", mille põhjal valmis ka Terry Gilliami samanimeline film. Tema esimene teos oli aga "Hell's Angels", mille materjali kogumiseks pidi ta elama ja liikuma koos mootorrattagängidega, et kogeda nende eluviisi. Tema suurim pärandiks peetakse gonzo-ajakirjanduse žanri loomist ehk siis stiil, kus autorist endast saab lahtutamatu osa kirjutisest.