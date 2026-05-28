Vaata uuesti: "Ekraaniproovid Köler Prize'ile 2026" tutvustab kunstipreemia nominente

Foto: pressimaterjalid
Sel aastal on pärast pikemat pausi tagasi EKKM-i kunstipreemia Köler Prize, mille auhinnanäitus avati aprillis, laureaat kuulutatakse välja 12. juunil. Lisaks näitusele valmis ka dokfilm "Ekraaniproovid Köler Prize'ile 2026", mis tutvustab laiemalt viit nominenti.

Filmis "Ekraaniproovid Köler Prize'ile 2026" intervjueeritakse viit Köler Prize'i auhinnale nomineeritud Eesti kunstnikku, kelleks tänavu on Anna Mari Liivrand, Darja Popolitova, Hanna Samoson, Keiu Maasik ja Taavi Suisalu. Kunstnikud mõtestavad üksteise loomingut, vastavad teineteisele esitatud küsimustele ning tutvustavad oma tööprotsessi.

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM) asutas Köler Prize'i 2011. aastal, et populariseerida kaasaegset kunsti ning tõsta esile kohalikul kunstiväljal silmapaistvaid kunstnikke. "Ekraaniproovid Köler Prize'ile" on olnud auhinnaprojekti osa alates selle asutamisest, avades nominentide loomingut läbi isiklike peegelduste.

"Ekraaniproovid Köler Prize'ile 2026" režissöör ja monteerija Piibe Kolka, operaator ja värvimääraja Alis Mäesalu, helirežissöör Israel Banuelos. Film on kultiuuriportaalis järelvaadatav kuni 25. juulini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

