Galerii: Miia Masso isikunäitus avab üle 50 aasta tegutsenud arhitekti töökaare

Näitus toob esile Masso töötoaarhiivi kogunenud materjalid, mis avab üle 50 aasta tegutsenud arhitekti töökaare. Isikunäitus liigub kronoloogiliselt ja temaatiliselt ajas tagasi, jaotades ühe arhitekti töö viieks temaatiliseks vaatuseks.

Iga vaatuse juhtmotiiviks on mõni Miia Masso elu saatnud ese. Isikuarhiivist on välja toodud hulk omapäraseid originaale, aga ka koopiaid, mida arhitekt on pidanud oma portfoolio oluliseks osaks.

"Miia Masso projekteeritud tüüpkortermajas ehk Masso majas, on käinud ilmselt peaaegu kõik Eesti inimesed, iseloomustades hästi arhitektide töö olulisust ka väljaspool väga tuntud hooneid, kuid seda suurema ruumimõjuga", ütles näituse kuraator Siim Tanel Tõnisson.

"Masso loometee jaguneb täpselt pooleks: 27 aastat nõukogude ajal ja 27 aastat taasiseseivunud Eestis, avades nii ühe arhitektide põlvkonna väljakutseid ja kohanemist kiiresti muutuvas ühiskonnas."

Samuti näitust kureeriv Triin Reidla lisas, et uus näitus annab mõtteainet sellest, mida me nõukogude ja 1990. aastatel ehitatust väärtustame: näiteks Tallinnas, Liivalaia tänaval asunud Eesti Gaasi maja, mis on lammutatud, oli Miia Masso arhitektuuriloomingus üks olulisemaid verstaposte.