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Henri Veermäe deebüütanimafim pälvis Annecy animafilmide festivalil auhinna

Film
Nukuanimatsioon „Uka-uka“
Nukuanimatsioon „Uka-uka“ Autor/allikas: kaader filmist
Film

Henri Veermäe debüütanimafilm "Uka-uka" pälvis mainekal animafilmide festivalil Annecys Arte Euroopa lühifilmi auhinna.

Nukuanimatsioon "Uka-uka" esilinastus Annecy rahvusvahelise animafilmide festivali ametlikus lühifilmide võistlusprogrammis. Film on režissöör Henri Veermäe debüütfilm, mis jutustab loo väikesest poisist, kes võitleb igavusega ja jääb auto pagasiruumi lõksu. Välja pääsedes ei ole ta enam endine.

"See on tunnustus kogu filmi meeskonnale. Annecy Arte auhind kinnitab, et Eesti autorianimatsioon kõnetab publikut ja rahvusvahelist erialaringkonda ka maailma kõige kõrgemal tasemel," ütles filmi produtsent Erik Heinsalu. Tänu auhinnale jõuab film telekanalisse Arte ja miljonite vaatajateni üle Euroopa.

"Uka-uka" režissöör ja stsenarist on Henri Veermäe. Filmi operaator ja valgustaja on Fidelia Regina Randmäe. Kunstnikud on Joanna Juhkam ja Sander Joon ning nukukunstnik Triin Paumer. Animaatorid on Nina Ovsová, Siim Raud, Olga Stalev ja Erik Alunurm. Filmi helirežissöör on Joonas Taimla. Produtsent on Erik Heinsalu. Filmi tootja on Stuudio Grafik.

1960. aastast toimuv Annecy rahvusvaheline animafilmide festival on maailma mainekaim animatsioonifestival, mis toob igal aastal kokku kümneid tuhandeid külastajaid ning animatsioonivaldkonna tipud kogu maailmast.

Toimetaja: Karmen Rebane

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