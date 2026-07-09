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Nädalavahetusel toimuv Tagaranna kirjanduspäev ühendab ajad ja põlvkonnad

Kirjandus
Tagaranna kirjanduspäev 2024
Tagaranna kirjanduspäev 2024 Autor/allikas: Tagaranna kirjanduspäev
Kirjandus

Sel laupäeval, 11. juulil toimub Saaremaal Tagaranna külas Kipri talu õuel järjekordne Tagaranna kirjanduspäev. Keskpäevast päikeseloojanguni kestev kirjanduspäev toob kokku kirjanikud, muusikud, näitlejad, kunstnikud ja raamatusõbrad.

Kirjanduspäeva tänavune programm keskendub aja kulgemisele, põlvkondadevahelistele sidemetele ning sellele, kuidas kirjandus, muusika ja rahvapärimus loovad silla mineviku, oleviku ja tuleviku vahele.

Oma mõtteid jagavad Eeva Park, Maarja Undusk, tänavu juubelit tähistav Rein Veidemann, Jaan Malin, Kaupo Meiel, Arne Merilai ja Sven Mikser.

Päeva avab kirjanduslik laulu- ja tantsupõimik, milles astuvad üles naisrühm Ugandi ja naiskoor Piret ja pealelõunal avatakse Saaremaa kunstniku Maila Juns-Veldre "Apokalüptiline näitus".

Samuti näeb näitemängu "Kuritööta karistus", mille lavastab Piia Bergstein. Traditsioonilise teatritrupi kõrval astuvad lavale ka kirjanikud Jan Kaus ja Olavi Antons.

Muusikalist kosutust pakub kammerkoor Helin, mida juhatab Anneli Tarkmeel.

Erilise sündmusena saab Tagarannas kaasa elada telesaate "Plekktrumm" valmimisele Joonas Hellerma eestvedamisel.

Toimetaja: Karmen Rebane

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