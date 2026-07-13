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Suri "Jurassic Parki" näitleja Sam Neill

Film
Sam Neill
Sam Neill Autor/allikas: Reuters / Scanpix
Film

Meie seast lahkus 78-aastasena Uus-Meremaa näitleja Sam Neill, kelle enam kui 50 aasta pikkuse karjääri üheks tuntumaks osatäitmiseks jääb Alan Granti roll filmisarjas "Jurassic Park".

Perekonna teatel suri Neill 13. juulil lähedaste keskel. Kuigi näitlejal diagnoositi 2022. aastal kolmanda staadiumi verevähk, kinnitas ta tänavu kevadel, et haigus on olnud juba ligi viis aastat remissioonis.

Põhja-Iirimaal Omagh's sündinud Neill kolis seitsmeaastaselt koos perega Uus-Meremaale, kus algas ka tema näitlejatee. Rahvusvahelise läbimurde tõid talle 1970. ja 1980. aastatel filmid "My Brilliant Career", "Omen III: The Final Conflict" ja Andrzej Żuławski kultusfilm "Possession". Telepubliku seas kogus ta tuntust minisarjaga "Reilly: Ace of Spies", mille edu järel peeti teda mõnda aega isegi üheks tõsisemaks kandidaadiks järgmise James Bondi kehastajaks.

Üks Neilli karjääri esimesi suuremaid kassahitte oli "The Hunt for Red October", mis oli Tom Clancy Jack Ryani sarja esimene ekraniseering, rahvusvaheliselt kogus linateos üle 200 miljoni dollari kassatulu. Suurimaks läbimurdeks kujunes aga 1993. aasta, mil ta astus üles nii Jane Campioni draamas "The Piano" kui ka Steven Spielbergi kassahitiks saanud "Jurassic Parkis". Dr Alan Granti tegelaskujust sai üks filmisarja tuntumaid tegelasi ning Neill naasis samasse rolli veel filmides "Jurassic Park III" (2001) ja "Jurassic World Dominion" (2022).

Hiljem mängis ta ka filmides "In The Mouth of Madness", "Dead Calm", "Event Horizon", "The Horse Whisperer" ja Taika Waititi lavastatud "Hunt for the Wilderpeople", samuti Marveli filmides "Thor: Ragnarok" ja "Thor: Love and Thunder". Tema viimasteks rollideks jäid ülesastumised telesarjades "Untamed" ja "The Twelve".

Lisaks näitlejatööle lavastas Neill dokumentaalfilmi Uus-Meremaa kinost, pidas Uus-Meremaal Central Otago piirkonnas veiniistandust ning avaldas 2023. aastal mälestusteraamatu "Did I Ever Tell You This?", mille kirjutas pärast vähidiagnoosi saamist.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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