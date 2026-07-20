Ülemiste Citys avatakse koostöös Elektriteatriga suvine välikino

Välikino on Ülemiste City kogukonna algatus ning viidi ellu kogukonnafondi abil. Esmakordselt toimusid kinoseansid koostöös Elektriteatriga kogukonnamaja katusel möödunud aastal. Sel aastal on kavas neli eri žanrist ja aastakümnest pärit filmi.

Välikinoga tehakse algust kolmapäeval 22. juulil, kui linastub "Rüütli lugu" (2001), film, kus tegi esimese suure peaosa näitleja Heath Ledger. Film räägib vaesest noormehest William Thatcherist, kes esineb aadlikuna, et osaleda rüütliturniiridel ja saavutada kuulsust. Oma unistuste poole püüeldes peab ta varjama oma tegelikku päritolu, võitlema tugevate vastastega ning võitma armastatud naise südame.

Samuti saab suurel ekraanil kogeda Steven Spielbergi legendaarset, mitu Oscarit pälvinud linateost "Jurassic Park"(1993) ning eelmise sajandi üheks paremaks filmiks nimetatud Alfred Hitchcocki 1954. aastal kinolevisse jõudnud filmi "Tagaaken". Linateoses on peaosades James Stewart ja Grace Kelly. Filmi keskmes on ratastooli aheldatud fotograaf, kes jälgides oma korteri aknast vastasmaja naabreid hakkab kahtlustama, et ühes korteris on toime pandud mõrv. Tõde välja selgitades satub ta koos oma lähedastega aga üha ohtlikumasse olukord

Välikino viimane seanss 28. augustil viib ajarännakule, näidates seda, kuidas usuti tulevikku välja nägevat 1985. aastal, mil linastus film "Tagasi tulevikku" (1985), kus peaosades Michael J. Fox ja Christopher Lloyd.

Seansid algavad umbes 45 minutit pärast päikeseloojangut.