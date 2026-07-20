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Tallinna filmilinnaku stuudiokompleksi ehitamisega loodetakse alustada sel talvel

Film
Foto: Siim Lõvi /ERR
Film

Tallinnfilmi juht Joonas Tartu ütles ERR-ile, et aktiivne ehitustöö hakkab loodetavasti sel talvel. Kui kõik läheb plaanipäraselt, valmib linnak kahe aasta pärast.

Tallinnfilmi juhi Joonas Tartu sõnul on umbes aasta aega tagasi üle võetud filmilinnaku projekti sisse viidud uuendusi ja parandusi. "Päris põhjalik protsess on olnud, aga oleme nüüd sellega lõppfaasis ja suve lõpuks peaks valmima lõplik ehitusprojekt, mille alusel on võimalik välja kuulutada rahvusvaheline ehitushange, mida me loodame suvelõpus-varasügisel teha," rääkis Tartu ERR-ile.

Tartu ütles, et rahvusvaheline ehitushange loodetakse hiljemalt septembri lõpuks välja saada. "See on hästi bürokraatlik, pikk ja keeruline protsess. Võitja välja selgitamiseks läheb oma mitu kuud. Julgeks pakkuda, et talveks oleme ehituslepingus ja hakkab aktiivne ehitustöö."

"Praegu käivad juba ka ehitustegevuseks vajaliku omanikujärelevalve riigihanke ettevalmistused. Õige pea tuleme sellega välja," lisas ta.

Tartu sõnul on põhjalikult tegeletud platsi ettevalmistusega, mille käigus on välja viidud 10 000 tonni prügi. "Oleme ka kogu stuudiokompleksi organisatsiooni identiteediloomega tegelenud. Et kommunikatsiooni- ja turundustegevust ette valmistada. Sellega oleme valmis. Täna on võimalik meid juba sotsiaalmeediast leida ja sealt infot otsida," märkis Tartu.

"Oleme juba ka külastanud erinevaid sündmusi, kus tasub nähtaval olla. Näiteks Cannes'i filmifestivali. Põhjalik sellekohane planeerimine käib," lisas ta.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks Tartu hinnangul stuudiokompleks koos vajalike platsidega valmima kahe aasta pärast.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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