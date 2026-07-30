Ilmumas on biitlite seni avaldamata muusikat

UMG ja Apple Corps Ltd annavad 2. oktoobril välja uued remiksid, laiendatud väljaanded ja karbikomplektid, et tähistada 1965. aasta klassikalist "Rubber Soul" albumit. Produtsent Giles Martin ja helirežissöör Sam Okell on ühendanud jõud, et luua albumi originaallugu­dele uued stereoremiksid. Väljaande kallal töötanud helitiim kasutas muuhulgas tehisintellekti, et eraldada algsete salvestuste üksikud helirajad.

Kollektsiooni üks suurim väärtus on 24 alternatiivset stuudiosalvestist, millest 20 pole varem kunagi avaldatud. Lisaks sisaldab väljaanne kolme 1965. aastast pärit kodu-demo, sealhulgas lugude "Day Tripper" ja "We Can Work It Out" varajasi versioone.

Üheks seni tundmatuks avaldamisele tulevaks looks on "Little Girl" – seni kuulmata visand John Lennoni loost.

Esimese isutekitajana avaldati kolmapäeval klassikalise loo "Michelle" varajane stuudioversioon "Michelle (Take 1)".