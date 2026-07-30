Ilmumas on biitlite seni avaldamata muusikat
Üks maailma kuulsamaid popalbumeid "Rubber Soul" saab tänu uuele tehnoloogiale põhjaliku värskenduskuuri ning ilmub oktoobris albumi super deluxe versiooni kujul. Uus väljaanne sisaldab muu hulgas seni tundmatut John Lennoni lugu.
UMG ja Apple Corps Ltd annavad 2. oktoobril välja uued remiksid, laiendatud väljaanded ja karbikomplektid, et tähistada 1965. aasta klassikalist "Rubber Soul" albumit. Produtsent Giles Martin ja helirežissöör Sam Okell on ühendanud jõud, et luua albumi originaallugudele uued stereoremiksid. Väljaande kallal töötanud helitiim kasutas muuhulgas tehisintellekti, et eraldada algsete salvestuste üksikud helirajad.
Kollektsiooni üks suurim väärtus on 24 alternatiivset stuudiosalvestist, millest 20 pole varem kunagi avaldatud. Lisaks sisaldab väljaanne kolme 1965. aastast pärit kodu-demo, sealhulgas lugude "Day Tripper" ja "We Can Work It Out" varajasi versioone.
Üheks seni tundmatuks avaldamisele tulevaks looks on "Little Girl" – seni kuulmata visand John Lennoni loost.
Esimese isutekitajana avaldati kolmapäeval klassikalise loo "Michelle" varajane stuudioversioon "Michelle (Take 1)".
Toimetaja: Rasmus Kuningas
Allikas: Variety, NRK