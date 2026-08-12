Fatboy Slim esineb novembris esmakordselt Eestis

Fatboy Slim, kodanikunimega Quentin Leo Cook on tantsumuusika pioneer, kelle karjäär sai hoo sisse 90ndate alguses. Suurbritanniast pärit DJ on üks big beat žanri teerajajatest ning tema looming mängis suurt rolli elektroonilise tantsumuusika peavoolu jõudmisel.

Ta alustas muusikuteed 1985. aastal, kuid mitte DJ-puldi taga, vaid hoopiski indie bändis bassistina. Kolm aastat hiljem läks bänd laiali ning Cook ostis endale esimesed konrolleri, süntesaatori ja sämplerid. Samasse ajajärku jäid tema esimese remiksid ning 1990. aastal ilmunud "Dub Be Good to Me" sound system kollektiivi "Beats International" sulest, kuhu ka Cook kuulus, jõudis edetabelite tippu. Kaks aastat hiljem kollektiiv aga lagunes.

Muusik otsustas proovida kätt hoopiski kitarristina acid jazz bändis, kuid oma sõnul ta mõistis kiirelt, et on kehv kitarrist. Sellele järgnes ühes John Reidiga house-muusika duo Pizzaman. Nende ainukeseks jäänud albumilt "Pizzamania" jõudsid edetabelitesse kolm lugu. 1995. aasta alustas ta aga projektiga Fatboy Slim, mille debüütalbum "Better Living Through Chemistry" ilmus 1996. aastal.

Murranguline hetk Fatboy Slimi karjääris saabus 1998. aastal, mil ilmus tema teine kauamängiv "You've Come a Long Way, Baby", kus olid teiste seas lood nagu "Praise You", "Right Here, Right Now" ja "The Rockafeller Skank". Kokku on ta Fatboy Slimina avaldanud neli stuudioalbumit, neist viimane "Palookaville" ilmus 2004. aastal.