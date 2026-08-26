Eesti keeles ilmus menukirjanik Dan Browni uus teos

Robert Langdon satub Prahas kuulsa akadeemiku Katherine Solomoni loengus ündmuste keerisesse, kui naine nende hotellitoast jäljetult kaob. Viibides kodust kaugel ja mugavustsoonist väljas, peab Langdon tundmatute jõudude vastu mängu panema kogu oma nutikuse, et armastatud naist tagasi saada.

Praha on vana ja ohtlik linn, läbi imbunud folkloorist ja müstikast. Üle kahe tuhande aasta on ajaloo lained sellest üle käinud, jättes maha setteid kõigest, mis on enne olnud. Langdon ei tea, et teda jälitab viirastus linna süngest minevikust. Ta peab appi võtma kõik oma teadmised esoteerikast, et dešifreerida maailma enda ümber – enne kui temagi neeldub reetmise ja pettuse sõõridesse, kuhu on kadunud Katherine.

Kindluste, kirikute, surnuaedade ja allmaakäikude taustal peab Langdon liikuma varilinnas, mis on peidus kõigi silme all, linnas, mis on sajandeid oma saladusi hoidnud ega paljasta neid meeleldi.

"Saladuste saladus" on Dan Browni esimene romaan kaheksa-aastase pausi järel, kus jõuab lugejate ette taas Robert Langdon, kes on tuttav juba teostest nagu "Da Vinci Kood" ja "Kadunud sümbol". Kolm Langdoni romaani on ekraniseerinud Ron Howard, peaosas Tom Hanks. Eesti keeles on varem ilmunud kõik Dan Browni teosed.

Browni värskelt eesti keeles avaldatud teose "Saladuste saladus" põhjal kavandab Netflix ka telesarja, mille peaosatäitjatena on kinnitatud Morgan Spector ja Rebecca Hall.