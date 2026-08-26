X!

Eesti keeles ilmus menukirjanik Dan Browni uus teos

Kirjandus
Dan Brown
Dan Brown Autor/allikas: Scanpix / Fredrik Sandberg / TT
Kirjandus

Rahva Raamatu kirjastus andis välja Ameerika kirjaniku Dan Browni uue teose "Saladuste saladus". Mullu inglise keeles avaldatud romaani tõlkis eesti keelde Eve Laur.

Robert Langdon satub Prahas kuulsa akadeemiku Katherine Solomoni loengus ündmuste keerisesse, kui naine nende hotellitoast jäljetult kaob. Viibides kodust kaugel ja mugavustsoonist väljas, peab Langdon tundmatute jõudude vastu mängu panema kogu oma nutikuse, et armastatud naist tagasi saada.

Praha on vana ja ohtlik linn, läbi imbunud folkloorist ja müstikast. Üle kahe tuhande aasta on ajaloo lained sellest üle käinud, jättes maha setteid kõigest, mis on enne olnud. Langdon ei tea, et teda jälitab viirastus linna süngest minevikust. Ta peab appi võtma kõik oma teadmised esoteerikast, et dešifreerida maailma enda ümber – enne kui temagi neeldub reetmise ja pettuse sõõridesse, kuhu on kadunud Katherine.

Kindluste, kirikute, surnuaedade ja allmaakäikude taustal peab Langdon liikuma varilinnas, mis on peidus kõigi silme all, linnas, mis on sajandeid oma saladusi hoidnud ega paljasta neid meeleldi.

"Saladuste saladus" on Dan Browni esimene romaan kaheksa-aastase pausi järel, kus jõuab lugejate ette taas Robert Langdon, kes on tuttav juba teostest nagu "Da Vinci Kood" ja "Kadunud sümbol". Kolm Langdoni romaani on ekraniseerinud Ron Howard, peaosas Tom Hanks. Eesti keeles on varem ilmunud kõik Dan Browni teosed.

Browni värskelt eesti keeles avaldatud teose "Saladuste saladus" põhjal kavandab Netflix ka telesarja, mille peaosatäitjatena on kinnitatud Morgan Spector ja Rebecca Hall.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:10

Kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel saatejuhtide tandem

16:07

Triin Ruumet toob Von Krahli lavale tõsielusarja

15:53

Heleza: olen muusika ja iseenda avastamise lainel tagasi

15:38

Eesti keeles ilmus menukirjanik Dan Browni uus teos

14:52

Suri koomik Sten Erik Allikas

14:39

Pärimusmuusik Lee Taul avaldas esimese sooloalbumi

14:10

Tänavuse Jõulujazzi peaesineja on Wynton Marsalis

14:00

Peosarjal Moment astuvad üles Bali Baby ja Majorlilkween

13:25

Jaak Juske: Pelgulinnas varjasid ennast Toompea pätid

12:57

Nukuteatrimuuseum kutsub õpilasi teatrinukke leiutama

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused Uuendatud

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

08:36

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

08.08

Lavakast lavale | Oliver Reimann

25.08

Suri Velikije Luki trummar Raik Kuusemets

24.08

Kunstnikud annetasid kunstnike liidu erakorralisele oksjonile 124 teost

08:59

Eesti esitab Oscarile German Golubi filmi "Meie Erika"

25.07

Lavakast lavale | Robi Varul

14:52

Suri koomik Sten Erik Allikas

25.08

Vanemuine ja Läti Rahvusooper vahetavad sel nädalal külalisetendusteks majad

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo