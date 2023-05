Eesti keeles ilmus Dan Browni esimene lasteraamat

Teose peategelane on Maestro Hiir, kes käib külas oma sõpradel – geparditel, kängurutel, luikedel, sinivaaladel ja teistel. Raamatus oleva ruutkoodi kaudu saab alla laadida mobiilirakenduse, mille abil on võimalik kuulata Dan Browni loodud muusikat, mida esitab Zagrebi Festivaliorkester.

"Muusika on omamoodi loojutustamine ning "Metsiku sümfoonia" orkestripalad toimivad koosmõjus nende juurde kuuluvate luuletuste ja piltidega, justkui mingi eriline kood, ning üheskoos tutvustavad need loomi, tõstes esile ühe või teise looma isiksuse naljakaid ja huvitavaid jooni. Kui hoolega kuulate, siis küllap panete tähele, et igaüks neist loomadest on peidus ka muusikas," ütleb Dan Brown raamatu järelsõnas.

Raamatu on illustreerinud Susan Batori ning selle tõlkis eesti keelde Indrek Koff.