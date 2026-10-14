Tupaci mõrvas süüdimõistetud Duane Davisele määrati eluaegne vanglakaristus

Davis astus Nevada osariigi kohtu ette teisipäeval, kus kohtunik mõistis talle esimese astme mõrva eest eluaegse vangistuse, mille alammäär on 20 aastat. Raskendava asjaoluna määras kohtunik sama karistuse ka tulirelva kasutamise eest.

63-aastase Davisel tekib võimalus ennetähtaegseks vabastamiseks 40 aasta pärast.

Maksimaalselt karistust nõudis ka prokurör, kes juhtis tähelepanu kaheksal korral raske kuriteo eest süüdi mõistetud Davise varasemale kriminaalsele tegevusele.

Vandekohus mõistis 63-aastase Davise süüdi esimese astme mõrvas, mis on toime pandud tulirelvaga. Shakur oli 25-aastane, kui teda 7. septembril 1996 Mike Tysoni poksimatši järel Las Vegases musta BMW-ga sõites autoaknast tulistati. Shakuri tulistati neli korda ja ta suri vigastustesse kuus päeva hiljem.

Kohtuprotsessi käigus kuulas kohus politseinike läbiviidud salajast ülekuulamist 2008. aastast, millel Davis väidab, et viibis isiklikult valges Cadillacis, millest lasud tehti, aga ise Shakuri tapnud kuule teele ei pannud.

Shakuri mõrv paigutub USA lääne- ja idaranniku hiphopiskeenede tulise rivaalitsemise konteksti. Selle kõrval toimusid ka sõjad gängide Bloods ja Crips vahel, vastasseis, mille võrsed ulatusid välja ka muusikasse.

1996. aastal oli 25-aastane Shakur oma kuulsuse tipus ja üks mõjuvõimsamaid hääli hiphop-kultuuris. Tema surma, USA ühe kuulsaima lahendamata juhtumi ümber tekkinud teooriad ja võimalikud stsenaariumid kuni selleni välja, et Shakur on tegelikult elus, on tema müüti 30 aasta jooksul elus hoidnud ja veelgi suurendanud.