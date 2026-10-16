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Segakoor Vox Populi tähistab 20. sünnipäeva kontsertetendusega "Lindude konverents"

Muusika
Segakoor Vox Populi tähistab 20. sünnipäeva kontsertetendusega
Segakoor Vox Populi tähistab 20. sünnipäeva kontsertetendusega "Lindude konverents" Autor/allikas: Vox Populi
Muusika

Segakoor Vox Populi tähistab 17. oktoobril Viimsi Artiumi suures saalis 20. sünnipäeva kontsertetendusega "Lindude konverents", tuues publikuni viimase kümne aasta repertuaari paremiku.

"Lindude konverentsis" on ornitoloogid avastanud kummastava anomaalia – Eesti laululindude helikeel on regresseerunud ligikaudu tuhat aastat. Kui tavaliselt kannab laululindude helikeel endas peegeldusi keskkonnast ja inimpopulatsiooni kõnemeloodikat, siis nüüd on toimunud peegeldatavas muutus, mida me ei ole märganud. Ainsaks seletuseks tundub olevat Vox Populi segakoori sagedased kontsertetendused Veljo Tormise loominguga vabas õhus.

Veljo Tormise heliloomingu vundament on läänemeresoome regilaul, mille vanuseks on samuti hinnatud 1000–1200 aastat. See tähendab, et linnud on hakanud koorikontsertide tagajärjel laulma regilaulu rütmis ja struktuuris. Koorimuusika ei ole lihtsalt peegeldatav taust, vaid see nakatab linde, toimides katalüsaatorina, mis äratab iidse keele.

"20 aasta jooksul on olnud Vox Populil nii palju uskumatult ägedaid ettevõtmisi. Näiteks sõit Ingerimaale ja kohtumine veel keelt mäletavate ingerlastega, kontsertlavastuste jõudmine Ameerikasse ja Jaapanisse ning pisarateni puudutatud publik. Ja veel nii palju muud, millest saab kontsertetenduse ajal aimu," sõnas Vox Populi looja ja kunstiline juht, dirigent Janne Fridolin-Väljamäe.

Kontsertetenduse "Lindude konverents" lavastajad on Anne Türnpu ja Eva Koldits, kunstnik Kairi Mändla, valguskunstnik Airi Eras, heliefektid Lauri Kaldoja, videokunstnik Epp Kubu, visuaal Martin Pedanik. Laval on segakoor Vox Populi, näitlejad Eva Koldits ja Bert Raudsep ning dirigent Janne Fridolin-Väljamäe. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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